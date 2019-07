România nu mai primește un comisar interimar – Johannes Hahn o va înlocui pe Corina Crețu până la dizolvarea actualei Comisii Europene

de Iulian Soare , 3.7.2019

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a decis să transfere temporar portofoliile deținute de comisarii Andrus Ansip (piața unică digitală) și Corina Crețu (politici regionale) către Maros Sefcovic, vicepreşedintele Comisiei Europene, responsabil pentru uniunea energetică, şi, respectiv, Johannes Hahn, comisarul european pentru politică de extindere şi vecinătate.

Cei doi și-au dat demisia înainte de preluarea mandatelor de europarlamentari.

Premierul Viorica Dăncilă spera că România să păstreze portofoliul și să numească un comisar intermediar, CEX al PSD nominalizându-l în acest sens pe Ioan Mircea Pașcu.

„Am supus la vot opțiunea, am avut unanimitate și am venit cu propunerea în eventualitatea acceptării de Comisia Europeană: Mircea Pașcu. Am considerat că e un om cu experiență, fost europarlamentar, vicepreședinte al Parlamentului European”, spunea Dăncilă după ședința CEx de săptămâna trecută.