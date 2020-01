România – la jumătatea topului global al competitivității resurselor umane. Bucureştiul – mai jos

de Adrian N Ionescu , 29.1.2020

România este plasată pe locul 64 (din 132 de ţări) și Bucureștiul pe 86 (din 155 de oraşe ale lumii) în Topul Indicelui Global al Competitivității Resurselor Umane.

Indicele (The Global Talent Competitiveness Index 2020, GTCI) evaluează capacitatea forței de muncă după cinci criterii principale, folosite şi de marile companii pentru a stimula, dezvolta, atrage și reține competenţele:

Capacitatea de a păstra forţa de muncă ( „Retain” – capitol la care România a obţinut cel mai mic scor, 54 de puncte;

– capitol la care România a obţinut cel mai mic scor, 54 de puncte; Capacitatea de conducere, de a inova și a rezolva creativ problemele ( „Global Knowledge Skills – GK Skills” – scor 56);

– scor 56); Calitatea reglementărilor, a pieţei muncii şi a mediului de afaceri ( „Enable” – 66);

– 66); Aptitudini tehnice și disponibilitate vocațională ( „Vocational and Technical Skills – VT Skills” – 71);

– 71); Educație și training ( „Growth” – 74) și, în sfârșit, cu scorul cel mai mare:

– 74) și, în sfârșit, cu scorul cel mai mare: Capacitate de a atrage competențe externe („Attract” – 95 de puncte).

România stă ceva mai bine la deschiderea pieței pentru competențele externe, inclusiv prin privatizare, ca și la aptitudinile resurselor umane, mai are resurse sistemice de educație, dar reglementările și politicile nu au capacitatea de a păstra competențele autohtone în ţară.

România se luptă pentru un loc mai bun în ierarhia imediată cu Ungaria, Muntenegru, Kazahstan şi Bulgaria (locurile 52 – 55), cu Serbia, Croaţia şi Armenia (locurile 58-60), dar şi cu Ucraina, Tailanda, Georgia şi Mexic (locurile 66 – 69)

Pe de altă parte, raportul relevă şi legătura dintre scorurile GTCI, de competitivitate a resurselor umane, şi productivitate, mai precis cu modul în care competitivitatea este fructificată în termeni de PIB / locuitor la puterea paritară de cumpărare.

România este în partea superioară a categoriei de venit mediu, la fel ca şi Bulgaria, Muntenegru, Kazahstan, Azerbaidjan, Insulele Mauritius, dar are scoruri mai mici.

Unda dintre concluziile raportului este că, în fond, diferenţele de fructificare a aptitudinilor digitale ale forţei de muncă vor amplifica decalajul dintre țările dezvoltate și restul lumii.

Raportul a fost realizat de INSEAD (The Business School for the World), Adecco Group și Google Inc și a fost lansat cu ocazia Forumului Economic de la Davos..