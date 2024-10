România, Bulgaria și Grecia cer Bruxelles-ului să ia măsuri împotriva creșterii abrupte a prețurilor la energie din Europa de Sud-Est

Miniștrii Energiei din Grecia, România și Bulgaria cer Comisiei Europene impozitarea profiturilor excesive ale producătorilor și traderilor de energie electrică, precum și dezvoltarea cu prioritate a interconexiunilor în Europa de Sud-Est, pentru a contracara creșterea prețurilor din zonă, relatează publicația grecească Proto Thema, preluată de Rador.

Demersul a fost anunțat miercuri și de ministrul român al Energiei, Sebastian Burduja, care a scris miercuri dimineața pe contul său de Facebook: „Nu este normal ca Europa de Est să plătească pentru energie preţuri mult mai mari decât Europa de Vest, aşa cum s-a întâmplat în ultimele luni, şi de aceea am solicitat Comisiei Europene (CE) un tratament corect şi o uniunea energetică funcţională”.

„Aşa cum am promis pe 12 septembrie, am cerut oficial Comisiei Europene, alături de omologii din Grecia şi Bulgaria, un tratament corect şi o uniune energetică funcţională. Nu este nici drept, nici normal ca Europa de Est să plătească pentru energie preţuri mult mai mari decât Europa de Vest, aşa cum s-a întâmplat recurent în ultimele luni. Sunt două cauze: lipsa interconexiunilor din centrul Europei (mai ales Austria şi Slovacia), ceea ce face ca energia ieftină produsă în Vest să se oprească, practic, în Austria şi Slovacia; şi cererea suplimentară de energie din Republica Moldova şi Ucraina, care pune o presiune adiţională pe preţurile din regiunea noastră. Am spus-o şi ieri la Varşovia, clar şi răspicat: respectăm obligaţiile europene comune ale pieţei unice, dar cerem drepturi egale. Fără energie sigură şi accesibilă nu poate exista dezvoltare. De preţul energiei depind bunăstarea cetăţenilor noştri şi competitivitatea economiei, salariile şi locurile de muncă. De aceea ne-am străduit în ultimii ani să menţinem preţurile plafonate pentru consumatori, cu toate eforturile, dar nici nu putem tolera inechităţile de pe piaţa europeană a energiei”, a precizat Burduja.

Solicitarea, inițiată de ministrul elen al Energiei

La inițiativa ministrului grec al Mediului și Energiei, Theodoros Skylakakis, vineri a fost trimisă comisarului UE pentru Energie, Kadri Simson, o scrisoare semnată de oficialul elen, ministrul român al Energiei, Sebastian – Ioan Burduja, și ministrul bulgar al Energiei, Vladimir Malinov.

Cei trei solicită măsuri pentru contracararea creșterii abrupte a prețurilor la energie de pe piețele angro din Europa de Sud-Est, care au urcat din cauza unor factori externi.

Scrisoarea către comisarul UE pentru Energie este însoțită de un memorandum tehnic comun elaborat de cele trei țări, împreună cu o notă din partea Operatorilor Sistemelor Naționala de Transport din cele trei țări, care descriu principalii factori ce au condus la creșterea prețurilor.

Cele trei țări consideră că o acțiune coordonată, la nivelul UE, este necesară pentru a aborda provocările și pentru a asigura reziliența pieței de energie din regiune.

Semnatarii atrag atenția că volatilitatea prețurilor din Europa de Sud-Est a pus o presiune semnificativă asupra economiilor țărilor din zonă și amenință atât securitatea energetică, cât și stabilitatea pieței în întreaga regiune, mai menționează relatează publicația grecească Proto Thema, preluată de Rador.

Principalele probleme enumerate în scrisoarea deschisă trimisă de cei trei miniștri:

Capacitatea insuficientă a rețelelor interconectoare: Lipsa interconexiunilor transfrontaliere îngreunează fluxurile de energie electrică în regiunea Europei de Sud-Est în anumite momente critice, accelerând creșterea prețurilor, în special în orele de vârf din timpul serii, când producția de energie din surse regenerabile este redusă. Dezvoltarea rețelelor interconectoare care lipsesc este esențială pentru reducerea congestiei și pentru alinierea prețurilor transfrontaliere.

Fragmentarea piețelor de energie: integrarea limitată a piețelor regionale de energie electrică cu sistemul mai larg al UE a condus la discrepanțe semnificative de preț, diferențele depășind adesea 50-100 euro/MWh. Pentru a restabili coeziunea pieței și pentru a îmbunătăți stabilitatea prețurilor, este necesară o accelerare a investițiilor în infrastructură și o integrare mai strânsă a piețelor din regiunea noastră cu piața UE.

Capacitate flexibilă redusă în ceea ce privește producția: disponibilitatea surselor flexibile de producție, în special a energiei hidroelectrice, a fost limitată de seceta prelungită, ceea ce a condus la o dependență mai mare de centralele pe cărbune și gaze naturale. Această situație evidențiază necesitatea urgentă de a investi în capacități de producție flexibile și ecologice.

Factori geopolitici și securitatea aprovizionării: Inversarea fluxurilor tradiționale de energie electrică, în urma transformării Ucrainei într-un importator net de energie din regiunea Europei de Sud-Est, pune o presiune suplimentară asupra sistemului, ducând la o creștere a prețurilor.

Măsurile propuse de cei trei oficiali:

Măsuri pe termen scurt: ar trebui examinate măsuri imediate, cum ar fi impozitarea veniturilor excesive ale producătorilor și traderilor de energie electrică. Veniturile obținute de pe urma acestei impozitari ar putea fi redistribuite pentru a ușura povara consumatorilor și pentru a stabiliza piața pe termen scurt. De asemenea trebuie consolidată cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare pentru supravegherea pieței.



Măsuri pe termen lung

Comisia Europeană ar trebui să acorde prioritate dezvoltării infrastructurii de bază pentru interconectare în Europa de Sud-Est:

Dezvoltarea cu prioritate a rețelelor de interconectare în Europa de Sud-Est, pentru a reduce decalajul în ceea ce privește infrastructura care izolează regiunea de piața UE mai largă.

Consolidarea capacității transfrontaliere a rețelelor de interconectare, în vederea alinierii prețurilor pe piața unică, în special în perioadele de vârf ale cererii.

Implementarea unor măsuri financiare pe termen scurt, cum ar fi impozitarea profiturilor excesive ale producătorilor pentru a stabiliza piața și a uşura facturile consumatorilor.

Consolidarea conexiunii pieței și a cooperării regionale pentru a promova armonizarea prețurilor și a îmbunătăți securitatea energetică în Europa de Sud-Est.

