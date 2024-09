Germania intenționează să renunțe la piața liberalizată a energiei electrice și mizează pe modelul prețurilor fixe

Pentru a evita viitoarele creșteri ale prețurilor la electricitate, guvernul german încearcă să inverseze liberalizarea pieței sale de electricitate și să treacă la o abordare intervenționistă, prin crearea unor piețe de capacitate cu prețuri fixe, scrie Euractiv.

La sfârșitul anilor 1990, Germania a trecut printr-o liberalizare fără precedent a piețelor sale de energie, la cererea Bruxelles-ului, companiile de utilități introducând un model de afaceri de vânzare pe o piață concurențială.

Acest lucru a făcut minuni pentru piața germană, cu implicații la nivelul întregii UE. Piețele liberalizate au permis Germaniei să exporte energie electrică echivalentă cu consumul anual actual al Belgiei, iar atunci când prețurile la energia electrică din Germania au scăzut cu 49% între 2010 și 2016 și apoi s-au stabilizat, întreaga Europă a beneficiat.

Dar această eră a piețelor liberale se apropie de sfârșit.

„Germania se îndreaptă în direcția unei liberalizări a pieței în multe domenii”, explică Christoph Maurer, expert al pieței energiei electrice din această țară și director general al firmei de consultanță Consentec.

Ceea ce a început în februarie ca un compromis pentru sprijinirea noilor centrale electrice pe gaze naturale a devenit o problemă extrem de dezbătută la Berlin.

În căutarea unor investiții sigure

În august, Ministerul Economiei din Germania a prezentat un „document cu opțiuni” privind viitorul pieței energiei electrice, propunând o combinație de elemente liberale și centralizate ale piețelor energiei electrice, așa cum se întâmplă în alte părți ale Europei.

Printre propunerile sale, documentul sugerează crearea unei noi „piețe de capacitate” care ar plăti producătorilor o taxă fixă în funcție de dimensiune, spre deosebire de piața liberală actuală care îi recompensează pentru energia pe care o vând.

O astfel de piață bazată pe capacitate ar oferi „siguranță investițiilor pe termen lung prin licitații centralizate cu termene contractuale lungi”, potrivit guvernului german, Olaf Scholz.

Prin combinarea unei piețe centrale de capacitate cu piețele locale, guvernul speră să păstreze eficiența unei piețe mai libere, în schimbul unei complexități sporite.

Cu toate acestea, propunerea unei piețe de capacitate este încă în discuție la Berlin. Asociația de utilități BDEW și grupul din industria gazelor naturale Zukunft Gas și-au exprimat sprijinul parțial, preferând o piață de capacitate mai simplă decât modelul mixt propus, în timp ce grupurile de lobby din domeniul energiei regenerabile se tem de orice perturbare a modelului lor de afaceri. „Avertizăm împotriva efectuării de experimente riscante în această fază sensibilă a tranziției energetice”, a declarat Simone Peter, președintele asociației pentru energie regenerabilă BEE.

Perioada de consultare a părților interesate s-a încheiat la 6 septembrie, iar participanții la forumul de discuții privind piața de energie al guvernului vor discuta rezultatele la 26 septembrie.

Uniunea energetică europeană

În pofida fluxurilor mari de energie electrică care intră și ies din Germania, statele vecine nu au fost consultate cu privire la planurile Berlinului de a se îndepărta de modelul liberal actual.

Luxemburg a salutat inițiativele de aliniere transfrontalieră ale Berlinului, declarând pentru Euractiv că acest lucru va permite „o evaluare detaliată și o discuție privind implicațiile transfrontaliere” înainte de luarea oricăror decizii finale.

Germania nu va fi prima țară europeană care se va orienta către piețe de capacitate mai puțin liberale.

Dar expertul Christoph Maurer crede că reversarea intenționată de Berlin ar putea avea un efect în lanț.„Nu exclud posibilitatea ca, în următorii ani, să asistăm la o tendință clară către și mai multe mecanisme de capacitate în Europa”, a adăugat expertul în energie, citat de Euractiv.

Mecanismele de capacitate

Mecanismele de capacitate sunt măsuri de sprijin pe care țările membre UE la pot introduce temporar pentru a remunera resursele de capacitate (centrale electrice, unități de stocare, consumatori dispecerizabili) care se angajează, pe termen mediu și lung, să fie disponibile pentru livrarea de energie electrică atunci când este nevoie.

Conform unui raport Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACERS) privind securitatea alimentării cu energie electrică, cea mai mare parte a centralelor care sunt implicate în mecanisme de capacitate sunt termocentrale pe gaze naturale și cărbune, hidrocentrale și centrale nucleare.

O analiză HENRO de anul trecut arăta că opt state membre aveau implementate mecanisme de capacitate: Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Polonia și Suedia. Dintre acestea, trei state au implementat mecanisme de tipul strategic reserves, iar cinci state au implementate mecanisme de tipul market-wide.