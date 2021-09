RePatriot Summit 2021 (30.09 – 03.10) unește Diaspora cu România. Perioada pentru aplicații este încă deschisă.

de Redacţia , 17.9.2021

Între 30 septembrie și 3 octombrie are loc cea de-a VI-a Ediție a Summitului RePatriot, o inițiativă menită să strângă românii de pretutindeni și să consolideze colaborarea de afaceri între Țară și Diaspora. Încă se mai poate aplica pentru a participa alături de invitații speciali, oficialități și persoane publice din domenii și poziții cheie la identificarea precisă a oportunităților de afaceri și dezvoltare pe care România le oferă.

În mai puțin de 3 săptămâni se desfășoară în România Summitul RePatriot, un motiv de optimism și încredere pentru toți românii de pretutindeni: este o bună șansă de a afla oportunitățile de afaceri pe care România le oferă și de a acționa concret pentru schimbarea în bine a destinului acestei țări.

Împreună cu invitații speciali, oficialități și persoane publice din domenii și poziții cheie, cu organizatorii Summitului și liderii Repatriot, organizatorii își propun să miște lucrurile în direcția bună pentru fiecare român de pretutindeni și pentru România. Programul Summitului și sesiunile de lucru sunt gândite astfel încât toți participanții să beneficieze de patru zile pline de adevărate provocări, interacțiuni constructive cu oameni de valoare și reale oportunități și idei de afaceri la îndemână și profitabile. Puteți vedea în detaliu Agenda, invitații speciali prezenți la Summit și formularul de înscriere aici.

“Noi Credem în România și ne dorim cât mai mulți antreprenori alături de noi în lucrarea de conectare a românilor de pretutindeni care fac lucruri extraordinare oriunde s-ar afla. Acești oameni buni sunt alături de România și umăr la umăr vom face țara noastră mai bună pentru noi și copiii noștri. Ne bucurăm mult să-l avem alături pe Adrian Zuckerman, fostul Ambasador al SUA la București, care a rămas în România pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor începute, mai ales că am avut onoarea de a-l nominaliza în Top 100 Români de Pretutindeni înainte de a deveni ambasador.“ a a declarat moderatorul general summitul Marius Bostan, antreprenor și inițiator RePatriot

Programul, agenda și invitații

În cele 4 zile ale Summitului vor fi analizate oportunitățile concrete pe care România le oferă real în acest moment în mai multe domenii cheie, care vor fi analizate și expuse împreună cu invitații speciali din mai multe sectoare economice, oficialități și persoane publice, liderii Repatriot. Se așteaptă chiar confirmarea participării Președintelui României la o parte dintre lucrările Summitului. Printre personalitățile din viața politico-economică care au confirmat deja prezența la deschiderea oficială a lucrărilor Summitului de la Palatul Parlamentului se numără:

Anca Dragu – Președinte al Senatului

Ludovic Orban – Președinte al Camerei Deputaților

Florin Cîțu – Prim-ministru al României

Sandra Pralong – Consilier de Stat Departamentul pentru Relația cu Românii din afara Granițelor

Adrian Zuckerman – avocat și diplomat american originar din România, fost ambasador al SUA în România, între 2019 – 2021

Viorel Badea – Președinte Comisie pentru Cultură şi Media a Senatului.

Seara specială dedicată deschiderii celei de-a șasea ediții a Summitului RePatriot se încheie cu un cocktail de networking și voie bună.

Care sunt noile oportunități de dezvoltare și business din România?

În prima zi a lucrărilor, în panelul ROMÂNIA CA OPORTUNITATE > Antreprenoriat românesc, moderată de Marius Bostan, Antreprenor și lider RePatriot și Felix Pătrășcanu, Managing Partner FAN Courier, participanții vor avea parte de o sesiune de Storytelling Antreprenorial Românesc, un maraton de expuneri cu indicii clare despre cum să găsească și să fructifice oportunitățile din România, care sunt tendințele în piață și cum se poate crea sau menține avantajul competițional. Plus modele de succes care fac din România o destinație pentru investiții și proiecte, poveștile reale și discuții sincere cu oameni de afaceri și manageri care au reușit, dar și best of idei de afaceri și oportunități de investiții profitabile gândite și potrivite pentru românii de pretutindeni. Toate acestea cu

Vasile Armenean – Fondator producătorului de îngheţată Betty Ice

repatriat Mihai Lehene – Fondator MDL Investments Algorithmic și RUF – Romanian United Fund

Sebastian Onac – Președinte și membru fondator ONG Maria Beatrice, Alba Iulia

Tudor Marchiș – Antreprenor, repatriat din India

Marina Zara – Marketing Driver & Customer Engagement Artist

Cristian Stoenică – Head of Retail Sales de la METRO



Cum poate Diaspora să ajute România într-un win-win partnership?

Vor urma discuții despre potențialul pe care îl oferă România ca destinație turistică și de investiții, în mediul rural și nu numai și o sesiune intensivă de brainstorming pe tema ROMÂNIA AUTENTICĂ > Proiecte cu rădăcini românești, cu o expunere de idei noi de business și soluții concrete pentru actualele provocări și vulnerabilități ale acestui sector economic, moderată de Dragoș Anastasiu, Președintele Eurolines Group și lider Repatriot Turism și Alina Balațchi Lupașcu, Co-fondator al Romanian Women în UK și membru Antreprenorești și RePatriot Turism. Printre invitații speciali ai acestei sesiuni care vor socializa cu participanții la Summit și vor împărtăși din experiența lor în domeniu se numără:

Vlad Oprea, Primarul Orașului Sinaia

Nicu Știrbet, Chief Enthusiastic Officer la Eco-Village Văleni Banking Supervision Trainee Banca Centrală Europeană

Hilde Brandl, Managing Partner UNITH2B și co-lider Antreprenorești

Gabriel Aftenie, Preşedinte Asociaţie Profesionişti din Centrele de Informare Turistică (APCIT)

Mihai Ungurenuș, Managing Partner Radicstar și lider Antreprenorești – Corbi, Argeș.

Care sunt proiectele relevante care pot schimba cursul vieții românilor de pretutindeni?

În cadrul lucrărilor ROMÂNIA VIITORULUI > Sinergia Diaspora & România, participanții vor dezbate cum poate arăta România Viitorului, predicții și soluții cu invitați precum:

teve Hoisington – Former Senior Executive Flowserve, Inc.

Tatian Diaconu – CEO Ceetrus România, Gabriel Prefac – Business Transformation and Automation Manager la PitechPlus

Gabriel Prefac Dana Stan – Fondator, CEO și responsabil al departamentului de cercetare din cadrul DDS Diagnostic

Bogdan Tudor – Fondator și CEO StarTech Team.

Ziua se va încheia cu GALA FESTIVĂ “TOP 100 ROMÂNI DE PRETUTINDENI” > Valori românești.

Deviza întâlnirii românilor de pretutindeni de anul aceasta este ”Hai să fim împreună și anul acesta! Hai să facem lucrurile să meargă. Separat suntem geniali, împreună suntem o forță invincibilă!”. În condițiile în care românii au mai mult decât oricând nevoie de încredere pentru a merge mai departe și a face lucrurile să funcționeze, este oportună și benefică participarea a cât mai mulți români la această Ediție a Summitului RePatriot în acest tempo optimist și încrezător, pentru a arăta că România este o forță și că românii de pretutindeni întreprind în permanență acțiuni concrete în acest sens.

