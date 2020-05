Reorganizare la Ministerul Dezvoltării – Ion Ștefan spune că “face curățenie”, unii funcționari îl acuză că eliberează locuri pentru apropiații săi

de Vladimir Ionescu , 26.5.2020

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a declanșat reorganizarea anunțată în urmă cu câteva luni de vicepremierul Raluca Turcan. Marți, 100 de angajați au primit deciziile de încetare a contractelor de muncă.

Câțiva dintre aceștia au protestat în fața ministerului (foto).

Acesta este unul dintre cele mai politizate ministere din România, încă de la momentul înființării acestuia, în 2012, când ministru a fost numită Elena Udrea. Este ministerul ce gestionează celebrul PNDL, programul despre care s-a spus că a fost gândit pentru acordarea pe criterii politice a unor fonduri importante alocate lucrărilor publice.

În total, schema de personal a MLPDA se va reduce de la 1.020 de posturi, la 765.

Instituția nu a comunicat numărul total al persoanelor ce vor fi concediate, dar ministrul a precizat că cei 285 de funcționari publici disponibilizați pot participa pentru unul dintre cele 189 posturile scoase la concurs vineri, 29 mai.

“Pentru examen vorbim de 285 de funcționari, aceștia se vor putea prezenta la examen vineri, pe 29.05.2020, pentru 189 posturi de funcționari publici’, a declarat ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, la Realitatea Plus.

Reorganizarea va elimina din schemă câteva posturi de conducere, dar presupune și permutări ce vor permite scoaterea la concurs a 15 de astfel de poziții de directori și șefi de servicii, conform Ordinului 2006 din 25.05.2020 pentru aprobarea listei funcțiilor pentru care se organizează examen, precum și a funcțiilor publice vacante scoase la concurs.

“Acum câteva luni de zile am anunțat o reorganizare din temelii a Ministerului și asta am făcut. Am hotărât reducerea cu 40% a echipei politice, adică secretari de stat, subsecretari, iar posturile de conducere au fost reduse cu 35%, vom avea mai puține posturi de conducere, iar numărul de angajați, se va reduce cu 25-30%, un număr mai mic”, a mai explicat ministrul Ion Ștefan.

Organigrama MLDA cuprinde șapte secretari de stat și 10 direcții.

Ministrul: “Concursul este doar pentru cei din instituția… Facem curățenie… Nu mai plătim secretarele cu salarii uriașe”

“Nu aducem oameni din afară, e un examen intern, pentru angajații existenți. Din 1.020 vor rămâne 765. Doar cei merituoși. Îmi dau seama că oamenii au emoții, de aceea vreau să fie totul corect”, a mai declarat ministrul, care a adăugat că se face curățenie în instituție.

Reorganizarea vizează și o normalizare a salarizării din instituție, a explicat ministrul Ion Ștefan:

“Nu putem plăti secretare cu salarii uriașe, în timp ce oameni care gestionează proiecte de milioane de euro sunt puși într-o situație deficitară. Secretarele puteau ajunge la 5.000-7.000 de lei, într-o funcție de execuție. O funcție de conducere poate ajunge între 5.000 și 8.000 lei. Eu câștig 12.800 de lei pe lună.”

Ce reproșează ce-i care au primit preavizul

Mai mulți funcționari publici din MLPDA au trimis publicației Libertatea un email în care ministrul Ștefan este acuzat că eliberează locurile pentru a-și numi apropiații.

Ce spun semnatarii emailului despre intențiile și consecințele acestei reorganizări: