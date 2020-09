Relansarea economiei mondiale: Ce semne dau comerțul internațional și industria globală

de Adrian N Ionescu , 29.9.2020

Procesul de relansare a economiilor lumii continuă, dar nu toate ritmurile sunt convingătoare, potrivit statisticilor despre comerțul industrial și industria mondială, ale Departamentului de analiză a politicii economice din Olanda, citate de o notă a Băncii Transilvania (TLV).

Pe de o parte, volumul comerțului internațional a crescut pentru a doua lună la rând în iulie, dar cu un ritm lunar în atenuare la 4,8%.

Pe de altă parte, industria mondială a crescut pentru a treia lună la rând în iulie, cu o dinamică lunară de 3,1%.

„Redinamizarea comerțului internațional și a producției industriale mondiale, coroborate cu ameliorarea indicatorilor economici avansați (v.grafic) exprimă premise de continuare a procesului de relansare economică post-pandemie în trimestrele următoare, în pofida semnalelor de intensificare a crizei sanitare”, scrie Andrei Rădulescu, directorul de analiză macroeconomică al Băncii Transilvania (TLV).

Scenariul relansării ecomice este, în continuare, „susținut de perspectiva ca mix-ul de politici economice (fără precedent) să se mențină relaxat pe termen mediu în principalele blocuri economice ale lumii, îndeosebi în SUA, China și Uniunea Europeană”, potrivit sursei citate.

Comerțul internațional crește în iulie, dar este încă mult sub nivelul din 2019

Creșterea lunară a comerțului internațional nu a ridicat nivelul acestuia la nivelul de acum un an, ci le ține cu 6,6% an / an sub pragul din iulie 2019. Este totuși cea mai bună evoluție din martie încoace.

Și pe primele șapte luni ale anuui comerțul este cu 8,5% sub nivelul aceleiași perioade din 2019.

Exporturile mondiale au crescut pentru a doua lună la rând în iulie, cu un ritm lunar de 5,9%. Exporturile țărilor dezvoltate și cele ale statelor emergente și în dezvoltare au consemnat dinamici lunare de 5,8%, respectiv 6% în iulie.

Față de 2019, și exporturile mondiale au scăzut pentru a șaptea lună consecutiv în iulie, cu un ritm de 5,8% (totuși, cea mai bună evoluție din martie). Declinul exporturilor țărilor dezvoltate, de 9,9% a fost mult mai mare decât cele ale statelor emergente și în dezvoltare (- 0,6% an/an în iulie).

La șapte luni din 2020 exporturile totale au scăzut cu 8,6% an/an. Exporturile țărilor dezvoltate și cele ale statelor emergente și în dezvoltare s-au ajustat cu dinamici anuale de 12,1%, respectiv 4,1%.

Creșterea industriei țărilor dezvoltate dă speranțe economiilor emergente

Raportul evidențiază majorarea industriei țărilor dezvoltate pentru a treia lună consecutiv în iulie, cu un ritm lunar de 4,4%, ca și faptul că acest ritm este dublu față de cel al industriei statelor emergente și în dezvoltare, care a crescut pentru a doua lună la rând în iulie, cu 2% raportat la iunie.

În termeni anuali ritmurile industriei sunt încă în teritoriul negativ: în iulie pentru a șaptea lună la rând (-4,4%), ca și pe primele șapte luni din 2020 (-6,9%).

Industria țărilor dezvoltate s-a ajustat cu 7,8% an/an în iulie și cu 9,5% an/an la șapte luni.

Producția industrială din țările emergente și în dezvoltare s-a diminuat cu 1,4% an/an în iulie și cu 4,5% an/an în primele șapte luni din 2020.

Ritmurile marilor blocuri economice ale lumii

Evoluția industriei Chinei (a doua economie a lumii): dinamică anuală pozitivă pentru a patra lună la rând și în accelerare până la 5,1% în iulie (maximul din decembrie 2019). Cu toate acestea, producția industrială s-a ajustat cu 1.4% an/an în perioada ianuarie-iulie 2020.

Industria din Zona Euro (regiunea cea mai afectată de incidența) a crescut pentru a treia lună la rând în iulie, cu un ritm lunar de 4,3%. Dinamica anuală este negativă pentru a 17-a lună consecutiv în iulie (-8,0%) și s-a situat la -12,5% în primele șapte luni din 2020.

Industria americană a crescut pentru a treia lună consecutiv în iulie, cu o dinamică lunară în decelerare la 3,5%. Ritmul anual s-a situat în teritoriu negativ pentru a 11-a lună la rând în iulie (-7,4%) și a înregistrat un nivel de -8% în primele șapte luni din 2020.