Răzvan Cuc: Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva va fi finalizat de CNAIR

de Razvan Diaconu , 29.8.2019

Problemele semnalate de autorități la lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva vor fi urmate de plângeri penale, după ce Compania de Autostrăzi a depistat nu mai puțin de 60 de abateri de la normele tehnice, înainte de încheirea lucrărilor, a anunțat joi ministrul Transporturilor.

Miercuri, autoritățile române au reziliat contractul cu firma care a lucrat pe respectiva porțiune, deși acestea erau finalizate în proporție de 99%. Lotul respectiv ar urma să fie terminat de Compania de Drumuri, iar autoritățile promit că pe autostradă se va circula, cel mai târziu, până la sfârșitul anului.

CNAIR se apucă de lucru

Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva va fi preluat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care va face în regie proprie lucrările ce trebuia executate de către constructorul spaniol, astfel încât traficul să fie deschis, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc (foto).

El a adăugat că în paralel se va îndrepta penal împotriva consultantului şi a managementului CNAIR, care a făcut plăţile şi nu a trimis CESTRIN-ul să verifice calitatea lucrărilor.

„Cred că a venit momentul să stăm şi noi un pic verticali şi să nu mai facem tot felul de concesii pentru unele firme care din păcate în loc să vină cu o armată de utilaje şi de muncitori vin cu o armată de avocaţi şi încearcă să găsească tot felul de chichiţe avocăţeşti”, a afirmat Cuc, în conferinţa de presă.

La rândul său, directorul general al CNAIR, Sorin Scarlat, a precizat că pe acest lot de autostradă au fost identificate 60 de neconformităţi, fapt care ar putea constitui un record, însă a dat asigurări că se poate circula pe el.

Potrivit acestuia, contractul pentru execuţia lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva este plătit în proporţie de 94%, dar a fost trimisă o factură de penalităţi de 73 de milioane de lei, „care va fi încasată cu siguranţă”.

„Mai avem garanţia de bună execuţie de 58 de milioane de lei şi a mai fost deschisă o factură de penalităţi de 6,3 milioane de lei. Urmează să se calculeze perioada de întârziere a contractului. După această calculaţie, vom vedea câte zile de întârziere are antreprenorul şi vom emite altă factură de penalităţi pentru nerespectarea termenului de execuţie”, a subliniat ministrul.

Şeful de la Transporturi a adăugat că lotul trebuie să intre practic în posesia CNAIR, pentru a putea executa lucrările rămase.

„Eu nu fac recepţii cu iz electoral: ‘Hai să deschidem repede autostrada, nu contează care sunt consecinţele’. Nu o deschidem repede acum, pentru că au făcut-o alţii în 2014 şi am văzut ce s-a întâmplat. Eu am solicitat CNAIR să facă recepţia în termenii legali şi cei mai benefici pentru statul român. Aşa că ei vor prelua autostrada şi vor face lucrările, care durează 2-3 săptămâni, dăm drumul la trafic şi restul lucrărilor le vom face sub trafic”, a susţinut Răzvan Cuc.

Cătălin Drulă: Statul român pierde perioada de garanție a lucrărilor de 4 ani. Vom ajunge să plătim despăgubiri enorme

În replică la aceste declarații, Cătălin Drulă (foto), deputat în Comisia pentru transporturi şi infrastructură din partea USR, a explicat că „rezilierea contractului pentru Autostrada Lugoj-Deva lot 3 la 99%, cu lotul gata de trafic, este o ticăloșie imensă”.

Potrivit acestuia, „prin reziliere, statul român pierde perioada de garanție a lucrărilor de 4 ani. Patru ani în care ar fi fost responsabilitatea constructorului să repare orice eventual defect”.

„Va fi, cel mai probabil, considerată o reziliere abuzivă de tribunale. Totul arată ca o decizie de “mușchi fără creier” pentru care s-au inventat pretexte juridice. O așa-zisă “neconformitate” care ține de scurgerea apelor într-un capăt al lotului care nu va fi dat traficului (este după breteaua de ieșire) – o situație rezolvabilă în câteva săptămâni de lucrări care n-are nicio legătură cu siguranța traficului. Cel mai probabil, vom ajunge să plătim despăgubiri enorme peste 4-5 ani pentru această reziliere. S-a mai întâmplat: miniștrii care și-au umflat mușchii și după 5 ani a venit factura de plată (altui guvern). 28 de milioane de euro, de exemplu, primiți de un constructor în tribunale pe un lot de autostradă reziliat în 2011 cu trâmbițe”, a subliniat deputatul USR.

El a adăugat că „deschiderea traficului e cea mai importantă în acest moment”, deoarece „avem 21 de km care sunt perfect folosibili. Autostradă, oameni buni! Pentru care am plătit sute de milioane de lei în ultimii 6 ani. Și ea stă închisă acum. Pentru cine vrea să se convingă, uitați-vă la filmarea de la bord”.

„Dar cum se poate deschide traficului autostrada acum după reziliere? Legal, e un coșmar”, mai adaugă acesta.