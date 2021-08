Raport: Xiaomi a devansat Samsung, devenind liderul pieței europene de smartphone-uri

de Vladimir Ionescu , 4.8.2021

Xiaomi a depăşit Samsung în al doilea trimestru al anului şi a ajuns producătorul care vinde cele mai multe smartphone-uri în Europa, potrivit unui raport Strategy Analytics, citat de news.ro.

Luna trecută, firma de cercetare de piaţă Canalys estima că producătorul chinez a trecut în faţa rivalului american Apple Inc în trimestrul aprilie-iunie 2021 devenind al doilea producător mondial de telefoane inteligente.

Potrivit analiştilor de la Canalys, citați de Reuters, grupul sud-coreean Samsung şi-a păstrat poziţia de lider mondial cu o cotă de 19% din livrările mondiale de smartphone, însă Xiaomi a trecut pentru prima dată în faţa Apple cu o cotă de piaţă de 17%, faţă de 14% în cazul producătorului american.

În al doilea trimestru al anului, Xiaomi a livrat 12,7 milioane de unităţi în Europa, crescând cu 67,1% de la an la an, conform Strategy Analytics. Vânzările Samsung au scăzut cu 7% de la an la an după ce a livrat doar 12 milioane de unităţi în T2. Pe locul trei se menţine Apple, care a crescut cu 15,7%, livrând 9,6 milioane de telefoane.

Xiaomi ar deţine acum 25,3% din piaţa europeană de smartphone-uri, în vreme ce Samsung mai are 24%. Apple deţine 19,2%, iar ceilalţi producători au de la 5 procente în jos.

Per ansamblu, se consideră că piaţa europeană şi-a revenit după pandemie. În al doilea trimestru al anului, creşterea faţă de 2020 a fost de 14%, după ce au fost livrate 50,1 milioane de unităţi.