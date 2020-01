Raport al administrației Capitalei: Există o asociere între poluare și incidența cazurilor de infarct

de Vladimir Ionescu , 20.1.2020

Un raport al administrației locale din Capitală arată că există o asociere între zonele poluate și incidența cazurilor de infarct sau alte boli cardiovasculare, a declarat luni ministrul Mediului, Costel Alexe.

„În momentul de față, și Iași și Brașov au înțeles că au nevoie de aceste rapoarte privind starea de sănătate a populației, raport pe care Bucureștiul îl are astăzi și care spune foarte clar că avem asociere certă în ceea ce înseamnă zonele cu poluare, cu PM 10, și incidența cazurilor de infarct miocardic și a tuturor celorlalte boli cardiovasculare”, a declarat, luni, Costel Alexe, după întâlnirea cu primarii din București, Brașov și Iași.

Ministrul a declarat, citat de Mediafax, că ”după ore de discuții, administrațiile Brașov, Iași și București au înțeles că Planul de măsuri asumat (PICA) tebuie să aibă un ritm mai alert de implementare”.

Executivul european a inițiat acțiuni de infringement pentru toate cele trei administrații locale. În cazul Capitalei, statul român așteaptă verdictul Curții de Justiție a Uniunii Europene (procesul a început în octombrie 2018), care poate pronunța sancțiuni între 100.000 și 400.000 de euro pe zi, pentru că autoritățile nu au luat măsuri eficiente pentru diminuarea parametrilor poluării.

“Din păcate, în ultimii ani, poluarea aerului în Bucureşti a fost din ce în ce mai mare şi mai alarmantă, de la an la an. Deşi aveam la Bucureşti un plan de măsuri, el nu este implementat aşa cum ar trebui. Dacă ar fi implementat aşa cum ar trebui, nu mai aveam atât de multe zile cu valori ridicate sau depăşiri în fiecare an.

Primăria Capitalei, având în vedere că este astăzi în procedură de contencios cu Comisia Europeană şi din păcate nu a reuşit ani la rând să convingă Comisia că situaţia se îmbunătăţeşte, suntem astăzi în situaţia în care doar aşteptăm verdictul.

Nici măcar nu am mai dat voie României să se apere în faţa Comisiei Europene, aşteptăm din moment în moment verdictul, care va însemna pentru România o amendă de între 100.000 şi 400.000 de euro până vom reuşi să ajungem să avem zile fără depăşiri“, a declarat ministrul Costel Alexe.

Ministrul a criticat luni și Garda de Mediu, care s-a dovedit îngăduitoare cu oepratorii eocnomici și amdinistrațiile locale: