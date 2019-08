Ramona Mănescu refuză să demisioneze din guvern după retragerea ALDE. Interimatele asigurate de PSD

de Vladimir Ionescu , 26.8.2019

Ramona Mănescu, proaspăt numită ministru de Externe în guvernul Dăncilă din partea ALDE refuză spă demisioneze după retragerea partidului său de la guvernare.

“Eu am acceptat această onoare de a fi ministru de Externe pentru că am considerat că politica externă e importantă, cred că e important să fim parteneri serioși pînă la capăt. Înțeleg poziția ALDE, o respect, dar pentru România să dea semnale că este inconsecventă e un lucru rău. Îmi asum să rămân în continuare, măcar până când se clarifică situația și reușesc să avansez negocierile pe care le am cu oficialii europeni. Suntem într-un moment în care pentru România trebuie luate niște decizii care ne vor afecta pentru următorii 5 ani”, a declarat Ramona Mănescu, pentru postul Digi 24.

Liderii PSD au decis, luni, într-o ședință care avea loc în paralel cu conclacul ALDE prin care se hotăra ieșirea de la guvernare, ca miniștrii ALDE la vor demisiona să fie înlocuiți de interimari.

Astfel Niculae Bădălău ar urma să preia portofoliul Energiei în locul lui Anton Anton, Grațiela Gavrilescu ar urma să fie înlocuită la mediu de Ioan Deneș, iar relația cu Parlamentul ar urma să fie gestioonată, tot interimar, de ministrul pentru IMM și comerț, Radu Oprea.

PSD mai are, în acest moment, încă 3 miniștri neconfirmați de Klaus Iohannis, propuenri făcute la finele săptămânii trecute tot în CEx.