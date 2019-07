Radu Crăciun / Uitați de dobânzile real pozitive!

de Radu Crăciun , 5.7.2019

Intr-o iesire publica recenta, acum, la inceputul noului sau mandat, guvernatorul Isarescu ne- a dat cateva indicatii interesante legate de evolutiile pietelor valutare si monetare. Astfel, domnia sa, practicand ceea ce ii place sa numeasca “interventii valutare prin moral suasion”, avertizeaza ca BNR nu va permite o apreciere a leului, chiar daca o astfel de evolutie ar sprijini scaderea inflatiei.

Un astfel de beneficiu este mai mult decat contrabalansat de pericolul ieftinirii importurilor si descurajarii exporturilor, ceea ce nu ar face decat sa duca la o accelerare a deficitului comercial si de cont curent. Temerea este ca o valoarea mare a deficitului, finantata predominant prin intrari speculative de capital, va face orice ajustare ulterioara, in caz de criza, mult mai dificila, producand un soc similar celui din 2008.

Anuntul legat de preocuparea pentru nivelul cursului si intrarile de capital speculativ mai au o consecinta, poate chiar mai importanta.

BNR nu va creste o buna perioada de timp dobanda de politica monetara si, ca urmare, si dobanzile comercaile ale bancilor vor bate pasul pe loc.

Motivatia este legata de diferenta deja mare fata de dobanzile practicate mai ales in zona euro si SUA, care fac ca plasamentele speculative in Romania sa fie deja atractive. Astfel de investitori se finanteaza din monedele care au dobanzi foarte mici si plaseaza in Romania la dobanzi mari, asumandu-si riscul valutar. Mai ales ca sunt incurajati in acest pariu si de stabilitatea cursului de schimb al leului cultivata de BNR. Stabilitate care va fi cultivata de voie de nevoie si in viitor, avand in vedere ca o devalorizare a leului va creste si mai mult presiunile inflationiste.

Deci ne aflam intr-o situatie in care, din pacate, politica monetara a BNR nu mai este data predominat de asteptarile inflationiste din Romania, ci, mai degraba, de asteptarile legate de politicile monetare ale marilor banci centrale. Iar acestea se pregatesc pentru un ciclul de scadere a lor, in conditiile in care presiunile inflationiste in tarile pe care le gestioneaza sunt foarte scazute, iar recesiunea bate la usa.

Abonați-vă la Newsletter! Email Address :

Din acest motiv, cred ca trebuie sa privim cu ingrijorare presiunile inflationiste din Romania alimentate de politica fiscala, presiuni care nu isi vor gasi un corespondent intr-o politica monetara pe masura. Sa nu uitam ca afirmatia guverntorului vine la doar cateva luni dupa ce BNR si-a modificat prognoza de inflatie pentru 2019 cu 37%, depasind astfel intervalul tintit. In acest context, guvernatorul Isarescu tine sa ne asigure acum ca in Romania nu vom avea o “inflatie galopanta”. Ce inseamna asta? Adica nu vom avea o inflatie de peste 10%. Slaba consolare…

In concluzie, in cazul in care consumul va continua sa fie alimentat, creste probabilitatea ca, pe termen mediu, dobanzile reale sa fie din ce in ce mai decuplate de inflatie. In sens negativ.