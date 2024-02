PSD și PNL au organizat anul electoral ca și cum ar fi un singur partid: premieră europeană – listă comună pentru familii politice opuse

Coaliția PSD – PNL a decis miercuri, după două ședințe în coaliție, o discuție cu președintele Iohannis și reuniuni ale conducerilor formațiunilor politice, să comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale.

Alegerile generale al urma să se desfășoare la termen, în decembrie, dar cele prezidențiale vor fi devansate cu 2 luni și organizate în septembrie.

Calendarul electoral:

alegeri europarlamentare – 9 iunie

alegeri locale – 9 iunie

alegeri prezidențiale – 8 (turul 1) și 22 septembrie (turul 2)

alegeri generale – 8 decembrie

Liderii Coaliției s-au înțeles ca după alegerile din 9 iunie să se renegocieze condițiile alianței și să stabilească dacă merg împreună la prezidențiale și la parlamentare.

Premieră europeană: Listă comună PSD (S&D) – PNL (PPE) la europarlamentare

Alianța electorală PSD-PNL ar urma să fie înregistrată la Tribunal.

Lista comună la europarlamentare ar urma să fie deschisă de un independent – agreat de ambele partide – locurile pe listă urmând să fie împărțite între PSD și PNL, paritar, până la poziția 7, după care social-democrații să aibă o pondere de doi la unu.

Ar fi o premieră europeană: PSD și PNL fac parte din familii politice nu doar diferite, ci și situate la polurile opuse ale eșichierului ideologic.

Coaliția a decis comasarea pe baza sondajului Avangarde, condus de sociologul Marius Pieleanu, unde intenţiile de vot la europarlamentare sunt:

PSD – 31%,

PNL – 20%,

AUR – 18%,

Alianţa Dreapta Unită – 15%,

SOS România – 8%,

UDMR – 5%,

REPER – 2%

România are alocate 33 de mandate de europarlamentar, iar formula după care va fi alcătuită lista comună nu influențează foarte mult numărul de mandate pe care le vor obține fiecare partid membru al Coaliției de guvernare.

Înțelegerile din spatele înțelegerilor: la locale se va putea merge pe schimbul consiliu județean / primar de reședință de județ

În ceea ce privește alegerile locale, partidele vor candida ”prin forțe proprii”, dar filialele primesc libertatea de a negocia înțelegeri preelectorale, astfel încât un partid să câștige președinția Consiliului Județean, iar celălalt partid să obțină primăria reședință de județ.

PSD și PNL au mai decis să facă ”front comun” și în încercarea de a câștiga primăriile conduse azi de primari din opoziție.

La Primăria Capitalei, PSD și PNL înclină să sprijine un candidat ”independent”, în condițiile în care PNL nu acceptă candidatura Gabrielei Firea, iar PSD a indicat performanța slabă în sondaje a lui Sebastian Burduja.

Argumentele liderilor Coaliției: Stabilitate, coerență, asumare

Nicolae Ciucă: ”O decizie care vizează stabilitatea politică, coerența actului de guvernare și respectă așteptările românilor. Este absolut necesar ca, în anumite momente, partidele să lase orgoliile și să facă ceea ce trebuie, în interesul poporului. România a reușit să realizeze, datorită acestei stabilități, cea mai bună absorbție de fonduri europene, a reușit să trezească interesul investitorilor străini, am reușit să creștem încasările la buget. Putem să vedem cu toții azi ce a însemnat să alocăm sume consistente pentru investiții, azi avem peste 3.000 de obiective de investiții în curs de realizare prin PNRR, peste 4.000 obiective în derulare prin Anghel Saligny.”

Marcel Ciolacu: ”În seara aceasta, în afara performanțelor la guvernare, ne-am asumat o decizie politică. În momente dificile, partidele trebuie să facă mai puține calcule electorale, asta este marea diferență între a fi om politic și om de stat. Am dovedit, și PSD, și PNL, că putem să luăm decizii în favoarea României. O putere politică, ca să fie credibilă, trebuie să fie votată de cât mai mulți. Știm că prezența cea mai mare este la locale, de aceea am decis să facem comasarea, este un vot în plus pentru democrație și pentru o reprezentare corectă. Am decis să avem și o alianță electorală pentru europarlamentare. Este evident că numai cele 2 mari partide se pot uni pentru a face față unui val extremist. Este vorba de stabilitate, coerență, asumare, și e vorba de drumul României.”

Cum au primit partidele deciziile liderilor

Atât PSD cât și PNL au convocat forurile statutare de conducere pentru a informa și pentru a aproba deciziile liderilor coaliției.

Votul la PSD a fost în unanimitate, la PNL au fost, din 55 de voturi, 2 abțineri și 5 voturi împotriva listelor comune la europarlamentare.

Reacții dure ale opoziției

Europarlamentarul REPER Dacian Cioloş, consideră că apare un mare pericol pentru democraţia din România şi anume „înfiinţarea de facto a unui partid unic în două culori, cu bani de propagandă nelimitaţi, un monstru care poate controla tot statul cu îngrădirea treptată a libertăţilor cetăţenilor”.

”În numele stabilităţii şi apărării democraţiei de extremism, pentru Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă şi preşedintele Klaus Iohannis pare rezonabil ca România să se îndrepte spre autoritarism şi cimentarea la putere a PSD şi PNL împreună pentru încă 5 sau 10 ani. Pentru democraţia din România e un pericol major”, a spus Dacian Cioloș.

Liderul USR, Cătălin Drulă, a declarat miercuri că comasarea alegerilor pe care o propun PSD şi PNL este o crimă împotriva democraţiei iar ceea ce doresc Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă este instaurarea partidului unic în România.

Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat la rândul lui că va apela la toate pârghiile legale şi constituţionale pentru a împiedica ”acest plan antidemocratic şi neconstituţional”.

”În cazul în care vor veni cu un proiect de lege, îl vom ataca la CCR, dacă vor emite ordonanţă de urgenţă vom sesiza Avocatul Poporului”, a spus Ludovic Orban.

Liderul PMP, Eugen Tomac, a afirmat: ”Acest atac sălbatic la adresa democraţiei ne revoltă şi ne îndeamnă să fim şi mai hotărâţi în obiectivele pe care ni le-am asumat. În timp ce PSD şi PNL îşi unesc destinele pentru veşnicie, în numele aşa-zisului interes al cetăţenilor, noi constatăm că, de fapt, acest lucru îl fac de frică”.

