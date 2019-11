PSD și-a organizat propria ”dezbatere” / Viorică Dăncilă îi cere lui Klaus Iohannis: Dați dovadă de curaj, hai să avem dezbatere

de Vladimir Ionescu , 19.11.2019

PSD a organizat marți propria ”dezbatere cu presa” a Vioricăi Dăncilă, dezbatere care a început cu un nonolog al candidatului PSD la președinție.

Discursul Vioricăi Dăncilă a conținut un rezumat al realizărilor sale ca prim-ministru și critici sau întrebări retorice adresate, de la distanță, președintelui Iohannis.

21 de minute a vorbit, liber, Viorica Dăncilă, apoi a răspuns întrebărilor presei. Prima, evident, a fost pe domeniul Justiției, Viorica Dăncilă fiind întrebată de ce nu și-a trecut în bilanț modificările la legile Justiției.

”Nu îmi asum așa ceva. Nu am făcut niciun asalt asupra Justiției, cred că trebuie să îl întrebați asta pe președintele Iohannis, eu nu am susținut așa ceva. Modificările s-au făcut în Parlament, eu nu sunt parlamentar…”, a răspuns fostul premier.

Discursul de început a fost:

”Dacă am avut până acum un preşedinte care i-a împărţit pe români, iată că astăzi avem un preşedinte care crede că o parte din presă merită să participe la o dezbatere, iar altă parte nu merită. Indiferent dacă presa te apreciază sau îţi este ostilă, eu cred că trebuie să ai o abordare corectă faţă de presă. Am tot sperat că vom avea o confruntare, o confruntare care să arate responsabilitatea noastră, care să arate respectul pentru români.

Se pare că Iohannis refuză această o confruntare, că vrea o dezbatere doar cu cei pe care îi agreează, în faţa celor pe care îi acceptă, sfidând astfel românii care l-au votat dar şi pe cei care nu l-au votat pentru că preşedintele trebuie să fie preşedintele tuturor românilor. Văd teama de un dialog autentic, văd teama de întrebări, văd teama de adevăruri incomode pentru Klaus Iohannis.

Am avut parte de multe minciuni la adresa mea din partea lui Klaus Iohannis, cred că o confruntare arăta, de fapt, cum suntem fiecare dintre noi cum suntem pregătiţi pentru funcţia przeidenţială dar mai ales ce am făcut în funcţia pe care am deţinut-o în statul român, Iohannis în cei cinci ani în care a fost preşedinte, iar eu în cei un an şi 9 luni în care am fost prim-ministru. Cred că avem datoria să facem un raport de activitate şi în acelaşi timp, să venim cu propria viziune pentru următorii cinci ani.

Cu toate acestea, cu toate că văd că nu vrea această confruntare, văd un om laş şi arogant, un om care nu poate explica cei cinci ani, eu îmi fac datoria de candidat, fac un bilanţ, o analiză a activităţii mele de premier într-un an şi 9 luni.”

Mesajul de final: ”Cred că în ultimele zile Klaus Iohannis ar trebui să dea dovadă de respect, să nu dea dovadă de laşitate şi să venim în faţa românilor aşa cum suntem şi să decidă românii care dintre noi merită să ocupe această funcţie, care dintre noi merită votul lor pentru că această fugă a dumneavoastră de a veni în faţa propriului popor arată că aveţi multe lucruri de ascuns. Arată că m-aţi denigrat atâta timp, dar că vă e frică de această confruntare. Haideţi, daţi dovadă de curaj, fiţi un om de stat şi haideţi să avem această dezbatere în faţa tuturor românilor şi la care să fie prezentă toată presa nu să selectăm pe unul sau pe altul.”.