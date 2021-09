PSD a depus o moțiune de cenzură și insistă ca aceasta să intre imediat în procedură

de Vladimir Ionescu , 28.9.2021

PSD a depus marți o moțiune de cenzură, semnată exclusiv de parlamentari social-democrați, și insistă că aceasta este cea care trebuie votată, pentru a nu exista probleme de legalitate cu moțiunea USR PLUS și AUR.

CCR a stabilit marți că moțiunea celor de la USR PLUS și AUR trebuie să-și continue parcursul în Parlament, să fie dezbătută și votată.

Marcel Ciolacu susține că dacă se votează moțiunea USR PLUS, depusă la începutul lunii septembrie, ar putea exista probleme de legalitate, iar dacă Executivul câștigă în instanță confirmarea acestor nereguli, Florin Cîțu poate reveni în funcție după demitere.

Conform calendarului prezentat de liderul PSD, Marcel Ciolacu, votul pe moțiunea PSD s-ar putea desfășura luni, 6 octombrie.

PSD mai susține că singura soluție pentru ieșirea din actuala criză politică o reprezintă alegerile anticipate, după ce va fi votată moțiunea de cenzură și guvernul minoritar PNL – UDMR este demis.

Titlul moțiunii de cenzură a PSD este “Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor. Jos Guvernul Cîţu!” și a fost semnată de 156 de parlamentari.

Pentru a fi adoptată o moțiune de cenzură și guvernul demis este nevoie de 234 de voturi, ceea ce însemană că este nevoie de voturile PSD, AUR și USR PLUS.

Moțiunea PSD a fost înregistrată imediat după decizia CCR care constată existența unui conflict de natură constituțională între guvern și Parlament, dar precizează că moțiunea USR PLUS trebui dezbătută și votată cât mai repede.

Astfel încât, insistă PSD, opoziția trebuie să accepte ca prima moțiune dezbătută să fie cea a social-democraților. Documentul poate fi dezbătut joi şi votat luni, conform calendarului preznetat de Marcel Ciolacu.

„Sper că cei de la USR-PLUS și AUR sunt serioși și vor vota moțiunea PSD, cum și noi am zis că o vom vota dacă nu e conflict constituțional. (…) Soluția PSD în acest moment este una singură: alegeri anticipate”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Astăzi am decis şi depus moţiunea de cenzură a PSD. După decizia CCR luată în unanimitate, 8 la 0, singura soluţie legală e moţiunea PSD. Îi invit pe colegii mei din Parlament, de la USR PLUS şi AUR să vină să voteze această moţiune şi propunem astăzi la Birourile permanente reunite un calendar strâns, respectiv, joi citirea moţiunii PSD şi luni votul, ca Guvernul Cîţu să plece cât mai repede. Nu mai are rost să intrăm în decizii şi să ne ascundem după o moţiune de cenzură. Din punctul nostru de vedere şi mai ales al CCR, neconstituţională. La fel ca toţi românii am văzut cum şeful statului impreună cu premierul au participat la un Congres cu 5.000 de oameni, încălcând normele sanitare şi toţi românii. Toate instituţiile statului s-au aliniat pentru a proteja această infracţiune şi nu s-au aliat pentru protejarea sănătăţii şi siguranţei românilor. Congresul PNL a împărţit românii în penelişti şi restul românilor, care sunt obligaţi să respecte toate măsurile legale luate de penelişti”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi după şedinţa conducerii PSD.

Sesizarea Guvernului admisă, perdantul este chiar Executivul

Curtea Constitutională a admis marţi sesizarea Executivului şi a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională guvern – Parlament pe tema moţiunii de cenzură, agumentul fiind că Parlamentul nu a respectat art 113 alin 2 din Constituţie, respectiv obligatia de a comunica Guvernului depunerea moţiunii, au declarat pentru News.ro surse din CCR, care au precizat, însă, că moţiunea îşi va continua traseul în Parlament.

USR PLUS și AUR au depus pe 3 septembrie o moțiune împotriva premierului Florin Cîțu, documentul fiind semnat de 122 de parlamentari ai celor două formațiuni. Liderii USR PLUS anunțau atunci că scopul moțiunii este schimbarea lui Florin Cîțu și continuarea guvernării în aceeași formulă, dar cu alt premier.

Reprezentanții PNL și PSD din Birourile Permanente au blocat de două ori ședința birourilor reunite care ar fi trebuit să stabilească calendarul moțiunii.

Ulterior, Daniel Fenechiu, lider al grupului PNL din Senat și susținător al candidaturii lui Florin Cîțu la președinția partidului, a depus la Parlament o adresă prin care cere Birourilor Permanente să acorde termen de două săptămâni pentru verificarea semnăturilor de pe moțiunea USR-PLUS și AUR.

“Vrem să ne asigurăm că situaţia legalităţii celor peste o sută de semnături ale moţiunii de cenzură este îndeplinită. Atât şi nimic mai mult. Avem nişte suspiciuni şi vrem să verificăm acest lucru. Dacă Biroul permanent apreciază că observaţiile noastre sunt întemeiate, poate dispune verificarea celor semnalate de noi. Vedem dacă au fost respectate prevederile legale”, declara Daniel Fenechiu.

Sesizarea discutată marți de CCR a fost depusă de prmeierul Florin Cîţu, care acuză existenţa unui conflict juridic între Parlament şi guvern pe tema moţiunii de cenzură depuse de USR PLUS şi AUR.

Premierul Florin Cîţu a invocat o conduită “neconstituţională, deopotrivă neloială şi abuzivă, faţă de autoritatea executivă”, întrucât moţiunea de cenzură a fost iniţiată, depusă şi comunicată cu “încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale articolului 113 alineat (2) din Constituţie”.

Potrivit documentului, “Parlamentul României, prin preşedintele Camerei Deputaţilor, a încălcat dispoziţiile constituţionale cu privire la obligaţia comunicării moţiunii de cenzură către guvern în aceeaşi zi cu depunerea acesteia, în speţă în data de 3 septembrie 2021. De asemenea, Parlamentul României, prin preşedintele Camerei Deputaţilor, cu încălcarea Constituţiei şi a prevederilor regulamentare, a comunicat o moţiune de cenzură iniţiată şi depusă cu nerespectarea condiţiilor constituţionale privind numărul minim de semnături valide care să reflecte manifestarea de voinţă a unei pătrimi din numărul parlamentarilor la data iniţierii respectivei moţiuni de cenzură”.