Protocolul de fuziune USR-PLUS: Împărțirea locurilor pe liste la parlamentare și programul de guvernare

de Razvan Diaconu , 16.8.2020

USR și PLUS vor susține candidați unici pentru alegerile locale și parlamentare din acest an, protocolul de fuziune a celor două formațiuni politice prevăzând două scenarii cu privire la alcătuirea listelor pentru parlamentare, potrivit hotnews.ro.

În cazul în care protocolul de fuziune nu va fi aprobat printr-o hotărâre judecătorească definitivă până la data depunerii candidaturilor la biroul electoral de circumscripție pentru alegerile locale, USR și PLUS vor forma o alianță politică sau o alianță electorală, promovând liste unice de candidați. Același lucru este valabil și în cazul alegerilor parlamentare.

Potrivit protocolului de fuziune, există două scenarii de alcătuire a listelor pentru parlamentare:

Scenariul A – listă comună negociată

Birourile județene au două săptămâni pentru a decide împreună cu birourile PLUS dacă merg pe o formulă negociată între partide (Ex: Locul X merge la USR, locul Y la PLUS). În acest caz, fiecare partid organizează alegeri separat, pentru a desemna candidații pe locurile fiecăruia, pre-agreate

Scenariul B – alegeri în comun

Dacă birourile USR și PLUS decid astfel (sau nu se înțeleg pe o formulă de distribuție a locurilor și intră automat în acest al doilea scenariu) se organizează alegeri în comun. Filialele desemnează candidații la nivel județean, prin Conferințe Județene, unde participă delegați aleși de către membri în fiecare filială locală (ponderea filialelor în CJ fiind dată de performanța electorală).

Potrivit protocolului de fuziune, primul congres al USR convocat ulterior hotărârii judecătorești definitive de aprobare a fuziunii dintre USR și PLUS va dezbate prioritar următoarele direcții potențiale de amendare a Statutului USR:

Programul de guvernare



Cele două partide vor elabora, în cel mult două luni de la decizia internă de fuziune, un program comun de guvernare ce va sta la baza participării în cadrul alegerilor parlamentare din 2020 și a unei eventuale participări într-o coaliție de guvernare în intervalul 2020-2024.

Programul de guvernare va reuni elementele de programe de guvernare și angajamente de politici publice elaborate de USR și PLUS până în prezent și se va baza doctrinar pe orientarea de centru dreapta modern votată de membrii USR și pe doctrina liberalismului etic adoptată de PLUS.

Aprobarea Programului de guvernare comun se va face în ședință reunită a Comitetului Politic și a Consiliului Național, se mai arată în document.