Proteste violente în mai multe orașe din SUA, după uciderea unui afro-american de către poliție. O echipă a CNN, reținută

de Iulian Soare , 29.5.2020

Protestele violente se extind în SUA, după ce un afro-american de 46 de ani, neînarmat, a murit la Minneapolis la puțin timp după ce polițist l-a apăsat minute în șir cu genunchiul, pe gât.

Desfășurate sub sloganul “I can t breath”, cuvintele pe care le-a repetat George Floyd înainte de a muri, demonstrațiile și marșurile, la care participă și persoane de culoare, și hispanici, dar și foarte mulți albi, devin tot mai violente. Pe fondul acestora, sunt încendiate clădiri și mașini și sunt jefuite magazine.

Incidente între poliție și demonstranți care acuză autoritățile de rasism au loc și la New York și în Louisville, Kentucky. Șapte persoane au fost împușcate în Louisville joi seara, unde sute de persoane s-au adunat pentru a protesta față de moartea Breonnei Taylor, o femeie de 26 de ani care a fost ucisă de poliția din Louisville în primăvara acestui an. Autoritățile spun că ofițerii de poliție nu au fost implicate în schimbul de focuri.

În New York au fost arestați 72 de protestatari în timpul unor manifestanții similare.

În Columbus, demonstrația a început pașnic dar a luat o turnură violentă și peste noapte, mai multe intersecții din centrul orașului au fost blocate.

În Phoenix, sute de persoane au participat la un marș purtând pancarte pe scria “A fi negru nu trebuie să fie o sentință la moarte,” potivit CBC.

Un video filmat luni de o trecătoare arată cum un agent îl ţine la sol pe Floyd timp de mai multe minute, cu un genunchi pe pieptul bărbatului, care se plânge că nu mai poate respira. Agentul, un alb, îi răspunde să stea calm, iar un al doilea poliţist îi ţine la distanţă pe trecătorii care încep să se strângă, în timp ce bărbatul ţintuit la pământ încetează să se mai mişte şi pare inconştient.

George Floyd a murit la puțin timp după ce a fost transportat la spital.

Cei patru polițiști implicați în incident au fost concediaţi, dar sunt anchetaţi în libertate. Protestatarii cer ca ei să fie arestați și inculpaţi pentru omucidere.

Presa americană scrie că revoltele de la Minneapolis și protestele din alte orașe arată că societatea americană luptă acum în paralel cu două virusuri: noul coronavirus, și pe lângă el, rasismul de care o parte a societății americane nu pare nici capabilă, nici dornică să se despindă.

Sediul de poliție incendiat în Minneapolis, o echipă CNN, reținută

În Minneapolis, revoltele au continuat pentru a treia zi, iar un sediu de poliție a fost incendiat.

Garda Națională a Statelor Unitea fost desfășurată în oraș, scutierii fiind întâmpinați cu huiduieli. Trei membri ai unei echipe CNN au fost încătușați și reținuți, deși aveau legitimații, se prezentaseră, iar totul se întâmpla în timpul transmisiei live. Reporterul, Omar Jimenez, provine dintr-o familie mixtă, afro-americană și hispanică.

Guvernatorul Minnesota și-a cerut public scuze imediat după ce a văzut incidentul, a spus că jurnaliștii vor fi imediat eliberați și a asigurat mass-media americană că este liberă să transmită evenimentele din Minneapolis, nicio autoritate nu va împiedica dreptul la informare al publicului.

Camera CNN a fost confiscată, dar a continuat să transmită în timp ce echipa de filmare era arestată, poliţiştii nefiind conştienţi că ea încă filma.

Incidentul vine pe fondul eforturilor autoritățile de a detensiona situația.

Donald Trump, acuzat că glorifică violența. Mesajul, eliminat de Twitter

Un mesaj al lui Donald Trump, în care președintele american îi ameninţa pe protestatari că va trimite armata să tragă în ei, a fost eliminat de Twitter, întrucât „glorifica violenţa”. Ulterior, preşedintele a repostat tweet-ul pe contul oficial al Casei Albe.

„Nu pot să stau şi să privesc cum asta se întâmplă unui mare oraş american. O lipsă total de leadership. Fie primarul radical de stângă Jacob Frey îşi face treaba şi readuce oraşul sub control, fie trimit eu Garda Naţională şi fac treabă. Aceşti huligani dezonorează memoria lui George Floyd, iar eu nu voi permite asta. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz şi i-am spus că armata este cu el până la capăt. Dacă are probleme, vom prelua noi controlul, iar atunci când vor începe jafurile vom începe şi noi să tragem”, a scris Donald Trump pe Twitter.

Procurorul general din Minnesota promite schimbări pe termen lung: “Mesajul a fost înțeles”

Procurorul general al statutului Minnesota, Keith Ellison, a declarat într-o conferință de presă organizată împreună cu guvernatorul, că oficialii statului sunt determinați să facă schimbări pe termen lung, scrie CNN.

“Vreau să fiu clar. Dacă mesajul a fost că situația domnului Floyd este intolerabilă, absolut inacceptabilă, și că lucrurile trebuie să se schimbe, mesajul a fost recepționat,” a spus Ellison.