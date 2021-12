Producătorii: 80% din carnea de porc consumată de Sărbători va fi din import

Circa 80% din carnea de porc care va fi pusă în vânzare în perioada sărbătorilor de iarnă va fi importată, din cauza pestei porcine africane din țară, potrivit producătorilor autohtoni.

„Preconizăm că aproximativ 80% din carnea care se va găsi în comerţul modern în galantare va proveni din importuri”, a declarat Ioan Ladoși, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), citat de Agerpres.

Pe piață se înregistrează o situație „tipică apropierii sărbătorilor, este ruptă în două. Este piaţa noastră, a fermelor comerciale care sunt autorizate sanitar-veterinar şi care ne vindem animalele în viu către abatoare şi cealaltă piaţă, cea a micului crescător, care are contact direct cu cumpărătorul”, spune Ioan Ladoși.

„Din aceste motive noi nu reuşim să vindem către abatoare cu mai mult de 6 lei/kilogram în viu, iar pe piaţa cealaltă kilogramul este dublu sau aproape triplu”, a adăugat oficialul citat.

Oferte private pe internet

Platformele de vânzări găzduiesc sute de anunțuri de vînzări (ilegale, potrivit lui Ioan Ladoși) de porc și de carne de porc, cu preţuri cuprinse între 12 şi 16 lei pe kilogramul de carne de porc în viu.

„ANSVSA promite de trei ani că o să adopte măsuri astfel încât să nu mai poată fi făcute vânzări de porci şi carne de porci pe aceste platforme. Însă oamenii sunt destul de inventivi şi ingenioşi şi folosesc expresii foarte interesante pentru a înlocui cuvântul porc sau expresia carne de porc în tot felul de ghiduşii. Sunt străvezii şi evident că oricine înţelege despre ce e vorba”, explică șeful asociației producătorilor.

Ca urmare „fenomenul nu a fost nici pe departe ţinut sub control. Vorbim şi de riscul pe care şi-l asumă cei care achiziţionează, pentru că în mod normal nu ar trebui să se vândă animale sau carne fără avizul unui medic veterinar. Din acest punct de vedere avem o concurenţă neloială. Vindem carnea de porc în viu la 6 lei/kg, dar în acelaşi timp plătim şi taxe şi impozite pe vânzările respective”, avertizează Ioan Ladoşi.

Industria a pierdut numai în acest an peste 600.000 de animale din cauza PPA (pesta porcină), porci care ar fi trebuit să acopere consumul intern în această perioadă specifică în care creşte consumul şi, implicit, şi cererea.

„Din păcate, acoperim destul de puţin din consumul intern din cauza pestei porcine africane, doar în lunile care s-au scurs în acest an au fost eutanasiate 600.000 de animale care ar fi trebuit să ajungă acum, în perioada Sărbătorilor, în galantare, iar acest lucru a condus la o reducere semnificativă a sacrificărilor lunare în abatoarele autorizate”, mai spune oficialul citat.

Anterior, „aveam undeva la 80.000 de porci sacrificaţi într-o săptămână în România, acum s-a ajuns la 65.000 de porci. Aceasta se vede mai ales în importuri”, a spus el.

Cum cresc prețurile

Prețurile cresc foarte mult pe lanțul de aprovizionare. „Noi primim pe carcasă în jur de 7,50 lei/kg, preţul în magazine l-am găsit între 11 şi 14 lei/kg. Aceasta este diferenţa şi ea merge strict în buzunarele celui care vinde carcasa”, a subliniat Ioan Ladoşi, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).

Fermele comerciale au pierdut anul acesta circa 40% din femelele de reproducţie, ceea ce înseamnă aproximativ 1,5 milioane de porci, iar acest lucru va conduce la majorarea importurilor.

Și repornirea producţiei anul viitor este greu de prevăzut pentru Ioan Ladoși:

„Anul acesta s-au pierdut din fermele comerciale aproximativ 40% din femelele de reproducţie, ceea ce înseamnă un handicap şi o reducere a numărului de porci produşi pentru anul viitor de aproximativ 1,5 milioane. Este o treime din ce produceam într-un an, iar asta va conduce la o creştere şi mai mare a importurilor de carne de porc anul viitor”.

Datele oficiale „arată că industria acoperă în prezent cam 30% din consumul intern. Noi, ca asociaţie, nu cuprindem absolut toţi crescătorii, dar s-ar putea să fie şi mai puţin, mai ales în contextul în care în perioada aceasta cererea o să crească şi ca atare şi cantitatea de carne de porc importată va creşte”, a adăugat reprezentantul APCPR.

De ani de zile, pestă porcină

Crescătorii de porci cer autorităţilor să oprească pesta porcină africană.

„Esenţa esenţelor este una simplă, (autoritățile) să facă ceea ce trebuie şi tot ceea ce am cerut de 4 ani şi jumătate: să stopeze pesta. Fără acest prim pas esenţial, nu există niciun fel de viziune optimistă asupra revenirii sau refacerii sectorului, întrucât riscul de contaminare a fermelor şi de eutanasiere a animalelor din ferme continuă să rămână extrem de ridicat şi fermierii nu mai pot să îşi permită riscul să repopuleze fermele afectate şi să reia fluxul productiv. Din calculele noastre, pagubele directe şi indirecte au depăşit deja un miliard de euro din cauza pestei porcine africane”, a mai spus preşedintele APCPR.

Este nevoie și de o „lege a porcului”, respectiv a unui act normativ care să reglementeze partea de biosecuritate, de individualizare şi de mişcare a animalelor în teritoriu şi totodată respectarea acestei legi.

„Este un proiect de lege la care am lucrat împreună cu parlamentarii din Senat, am înţeles că a plecat spre Camera Deputaţilor. Aşteptăm cu înfrigurare, am putea spune, ca această lege să intre în linie dreaptă, să fie adoptată în cel mai scurt timp posibil”, spune Ioan Ladoși.

„Chiar dacă nu este cel mai perfect act normativ pe care ni l-am fi dorit, este ceva. Doar atât ne dorim, aşa cum este şi aşa cum am discutat cu parlamentarii să ajungă să fie promulgată această lege. Şi nu numai atât, pentru că ştiţi bine că noi avem multe legi în ţara asta pe hârtie şi nu le respectă nimeni, consider că este mult mai important nu doar să apară legea în Monitorul Oficial, ci autorităţile să implementeze legea astfel încât şi ea să fie şi respectată.

„În acest proiect este extrem de importantă partea de biosecuritate şi mai ales partea de individualizare a animalelor şi partea de mişcare a animalelor în teritoriu, pentru că această boală s-a răspândit din cauză că nu s-a respectat nicio prevedere legislativă că nu este voie să muţi animalele dintr-o zonă afectată de pestă în altă zonă care ar fi să zicem curată. Asta este situaţia din păcate.

„Nu s-au făcut controale, iar controalele respective, chiar dacă s-au făcut, au fost ineficiente din multiple cauze. Noi aşteptăm ca această lege să clarifice lucrurile, pe de o parte, dar cum vă spuneam este mult mai important ca legea să fie implementată şi respectată. Emoţia noastră este legată exact de ceea ce vă spuneam, de o reglementare pe care apoi să nu o bage nimeni în seamă”, a avertizat Ioan Ladoşi.



Datele Comisia Europeană, la DG Sante, În jur de 93% din toate cazurile de pestă porcină africană din Europa sunt în România, potrivit datelor DG Sante de la Comisia Europeană, citate de președintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).

România înregistra 500 de focare active de pestă porcină africană, din care 17 erau în exploataţii comerciale. Un număr total de 310.393 de porcine erau afectate în focarele active. Au fost confirmate 4.358 focare și au fost stinse 3.858 de focare de pestă porcină africană, din 2019 până în prezent, potrivit APCPR.