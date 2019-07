Procurorul general: Secția specială nu va mai retrage niciun apel

de Vladimir Ionescu , 15.7.2019

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a declarat luni că Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) nu va mai retrage apelurile declarate în dosarele preluate de la alte parchete.

Anunțul a fost făcut după ce a discutat peste două ore cu procurorii de la SIIJ, scrie Agerpres, despre controversatele retrageri semnate de fostul procuror șef al Secției, Gheorghe Stan, chiar înainte de plecarea sa la CCR.

„Dintre cele trei apeluri retrase, (…) în cauza în care erau cercetaţi cei doi procurori, Liviu Tudose şi Mihăilă Aurelian, am constatat că la baza retragerii acelui apel a stat ancheta care are loc în prezent faţă de procurorii Lucian Onea şi Mircea Negulescu şi care sunt sub control judiciar. Un lucru important, pe care nu ştiu dacă îl ştiţi, e acela că în acel dosar (în care era acuzat și Sebastian Ghiță – n.r.), înainte de trimiterea în judecată de către DNA, au fost audiaţi cinci procurori cu funcţii de conducere care şi-au exprimat opinia în scris, respectiv că acolo nu sunt fapte penale şi că dosarul nu trebuie trimis la instanţă. Despre celelalte două apeluri retrase nu am avut cu cine să discut, pentru că Gheorghe Stan nu mai este aici”, a explicat procurorul general interimar.

Unul dintre dosarele la care face referire Bogdan Licu este cel al retrocedării nelegale a peste 42.000 de hectare de pădure, în care Tudor Chiuariu a scăpat de acuzații, după ce Gheorghe Stan a retras apelului DNA împotriva achitării acestuia în prima instanță.

Procesul continuă pentru inculpaţii care au primit soluţii de condamnare, printre care se numără şi Viorel Hrebenciuc (doi ani de închisoare cu executare), pentru că fostul parlamentar a contestat şi el decizia primei instanțe.