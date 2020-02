Primul caz confirmat de coronavirus în România

de Vladimir Ionescu , 26.2.2020

UPDATE 23.50: Situația este relativ mai bună, comparativ cu cea din alte state, întrucât se cunoaște Pacientul Zero și, astfel, pot fi identificate rapid persoanele ce s-au aflat în contact cu acesta, a explicat Raed Arafat.

În Italia, de exemplu, pacientul a fost identificat abia marți, la aproape o săptămână după internarea sa.

Pe lângă soţia sa însărcinată în opt luni şi alte rude, el a infectat mai mulţi dintre medicii care l-au examinat, precum şi infirmiere, îngrijitori şi apoi pacienţi şi anturajul acestora.

UPDATE ora 23.40: Pacientul este în stare bună și nu prezintă simptome (tuse, febră etc.), a declarat miercuri noaptea secretarul de stat în MAI Raed Arafat.

Un echipaj SMURD îl va prelua de la domiciliu și îl va transporta la Institutul Matei Balș, unde urmează să fie tratat.

În aceeași casă cu bărbatul confirmat ca având Covid-19 mai locuiesc șapte persoane, toate cu rezultat negativ la teste. Aceștia vor fi carantinați la domiciliu, timp de 14 zile, după care vor fi testați din nou.

Ei se află sub pază, pentru a nu ieși din casă și a nu intra nimeni la ei, în afară de specialiștii Direcției de Sănătate, care îi vor vizita echipați cu costum de protecție.

Mai sunt în lucru 33 de teste ale persoanelor din Gorj pentru care se așteaptă rezultatele și probabil vor mai veni și alte teste.

Se face ancheta epidemiologică pentru a depista persoanele care au fost în legătură cu familia carantinată.

Pacientul ce va fi internat la Balș a fost la vânătoare împreună cu cetățeanul italian care este sursa zero. S-a aflat d emai multe ori în contact cu bărbatul italian.

***

Știrea inițială:

Primul caz de coronavirus a fost confirmat de teste miercuri seara, a declarat pentru Digi 24 Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Este vorba despre un bărbat din județul Gorj care a intrat în contact cu italianul de 71 ani care a fost diagnosticat pozitiv la Covid-19, la Rimini, după vizita efectuată între 18 și 22 februarie în România.

La Ministerul de Interne urmează o conferință de presă privinnd acest caz.

Italianul a fost internat și este în stare gravă „stabilă”, potrivit autorităților din peninsulă.

El a fost însoțit în România de un alt bărbat, de 51 de ani, venit la o partidă de vânătoare și care este, și el, infectat cu noul coronavirus din China.

Deocamdată nu se știe dacă cei doi italieni au avut același traseu pe durata vacanței în România.

Celulă de criză în Dolj pentru identificarea și izolarea și testarea celor care au intrat în contact cu cetățeanul italian

La patru zile de la plecarea italianului, autoritățile române au oprit de la zbor aeronava care l-a transportat pe acesta, pentru a o dezinfecta, și au început să-i contacteze pe pasagerii care au circulat cu ea între timp.

Italianul a intrat în contact cu zeci de oameni din momentul în care a ajuns în Oltenia.

Acestora li se adaugă pasagerii care au mers cu el în avion atât pe drumul dinspre Italia spre Craiova, cât şi invers. În aeronavă, 44 de pasageri și angajaţi ai companiei aeriene au stat în imediata lui apropiere.

În Dolj s-a constituit miercuri o celulă de criză pentru a gestiona situația:

„Am constituit o celulă de criză și până acum am reușit să identificăm mașina care a fost închiriată de cetățeanul italian. Am reușit să identificăm persoanele care au stat lângă acesta, în avion, atât la sosire, cât și la plecare. (…) Este vorba de 22 de persoane la sosire și alte 22 de persoane la plecare. Plus personalul aeronavei. Aceștia, împreună cu cei 44 de pasageri și cei doi angajați ai companiei de închirieri vor fi supuși unor analize. De asemenea, noi am încercat să luăm legătura cu soția acestuia, dar nu am reușit. Vizionăm toate înregistrările video din aeroport pentru a vedea dacă a mai intrat în contact și cu alte persoane”, a declarat Narcis Purcărescu, prefect de Dolj, citat de Mediafax.

