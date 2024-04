Primii copii trataţi în spitalul construit la „Marie Curie” de asociația Dăruiește Viață

Spitalul construit la „Marie Curie” de Asociaţia Dăruieşte Viaţă, cu donațiile a peste 350.000 de persoane fizice şi 8.000 de firme, a început să funcţioneze. Primii pacienți tratați în noua unitate sunt copii preluați din secţiile de oncologie, neurochirurgie, chirurgie şi ATI din clădirea veche a unităţii sanitare.

Transferul a fost făcut de-a lungul mai multor zile, începând de miercurea trecută şi până marţi dimineaţă.

„Noi Facem Un Spital” a însemnat o investiţie de 53 milioane de euro, fonduri strânse exclusiv din donaţii de la persoane fizice şi din sponsorizări.

„Am avut multe emoţii de-a lungul acestor ani în care am construit acest spital, însă nimic nu poate egala emoţia pe care am trăit-o când am văzut aceşti copii regăsindu-şi bucuria de a trăi, în ciuda bolii. Sau emoţia pe care am trăit-o văzând cum părinţii găsesc noi resurse de încredere şi de speranţă pentru copiii lor, datorită noului spaţiu şi a echipamentelor pe care, împreună cu donatorii şi sponsorii noştri, le-am pus la dispoziţie în cadrul acestui spital construit împreună”, a declarat Carmen Uscatu, preşedintele „Dăruieşte Viaţă”, citată într-un comunicat transmis la deschiderea oficială a primul spital din România dedicat copiilor cu afecțiuni oncologice.

Primul copil mutat a fost Andreea, în vârstă de doi ani şi jumătate, iar al doilea a fost Darius, în vârstă de trei luni şi jumătate. Andreea fusese internată până în urmă cu câteva zile în vechea secţie de neurochirurgie a Spitalului „Marie Curie”.

„În vechea secţie de neurochirurgie aveau 30 de cm între pat şi perete ca să se ridice. Aici, când îi văd alergând pe holuri, mi se pare incredibil. Parcă nu mai lucrăm într-un spital, ci într-o grădiniţă. E foarte important şi pentru copii şi pentru părinţi să nu mai fie constrânşi de spaţiu”, a spus Mihaela Negrescu, asistentă-şefă Neurochirurgie.

Urmează o a doua clădire, care va include și spații pentru cercetare

Secţiile care s-au mutat în noul spital ce beneficiază de echipamente de ultimă generaţie sunt: oncologia, hemato-oncologia, neurochirurgia, chirurgia, ATI, blocul operator şi imagistica.

„Mutarea pacienţilor în spitalul construit de Dăruieşte Viaţă cu sprijinul donatorilor şi al sponsorilor marchează încheierea unei etape foarte complexe din proiectul nostru. Este o victorie care dă sens fiecărui gest, fiecărei lupte, fiecărei secunde de muncă şi fiecărui leu donat de oameni. Este victoria vieţii, a speranţei, a solidarităţii şi a profesionalismului în faţa bolii şi a sistemului. De acum, şansele copiilor de a se însănătoşi vor creşte, iar impactul emoţional al bolii va fi mai scăzut”, a declarat Oana Gheorghiu, vicepreşedinta Dăruieşte Viaţă, conform sursei citate.

Asociaţia Dăruieşte Viaţă, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie S. Curie”, a propus Ministerului Sănătăţii un proiect-pilot pentru operaţionalizarea departamentului de radioterapie, primul departament de acest tip dintr-un spital de copii de stat.

„În plus faţă de infrastructura creată, Dăruieşte Viaţă oferă sprijin Spitalului „Marie Curie” pentru îmbunătăţirea felului în care este oferită îngrijirea medicală, stabilind parteneriate internaţionale pentru schimburi de experienţă şi training cu Prinses Maxima Centrum, Olanda (cea mai mare clinică de oncologie pediatrică din Europa) şi St. Jude Children’s Hospital, SUA (unul dintre cele mai mari spitale de oncologie pediatrică din lume). Dăruieşte Viaţă va continua proiectul cu a doua clădire pentru a crea un adevărat campus medical, cu aceleaşi condiţii de tratament pentru toţi copiii, indiferent de afecţiune, precum şi spaţii de cercetare, de training, locuri de cazare pentru părinţi etc. De asemenea, Dăruieşte Viaţă va asigura mentenanţa noii clădiri şi va oferi sprijin pentru trainingul personalului şi pentru activităţile de entertainment din spital”, se arată în comunicat.

Iniţial gândit ca o clinică de trei etaje, proiectul s-a transformat într-un spital cu o suprafaţă de 12.000 mp, nouă niveluri şi peste 140 de paturi. În iunie 2018 a fost turnată fundaţia spitalului, iar în noiembrie 2023 au fost finalizate prima clădire, centrala termică şi o staţie de ozonare.

Potrivit comunicatului de presă, proiectul aduce o serie de premiere în sistemul medical din România: primul Departament de radioterapie pediatrică dintr-un spital de copii public, primul bloc operator construit exclusiv din sticlă pentru a reduce riscul de infecţii nosocomiale, saloane ATI individuale, saloane de două paturi, cu paturi pentru părinţi şi grupuri sanitare proprii, saloane ATI individuale, spaţii dedicate copiilor (locuri de joacă, cinema, studio radio, observator astronomic, sală de sport şi recuperare) şi spaţii dedicate părinţilor şi cadrelor medicale.

