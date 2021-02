Prima condamnare pentru negarea Holocaustului – fost lt. col din SRI, 1 an și 1 lună de închisoare cu amânare

de Vladimir Ionescu , 4.2.2021

Prima condamnare pentru negaționism a fost pronunțată joi, de Judecătoria Sectorului 3 – Vasile Zărnescu (foto), fost locotenent colonel în Serviciul Român de Informații, a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, cu amânarea executării, pentru că a negat Holocaustul într-o carte publicată în 2016.

Lansarea volumui ”Holocaustul – Gogorița diabolică – Extorcarea de ‘bani de holocaust” a fost programată pentru 8 aprilie 2016 la Librăria Mihai Eminescu, dar a fost contramandată datorită unui denunț penal și al cercetării de către procurori militari.

Condamnarea lui Zărănescu, anunță Digi24, este o premieră în materie, fiind pentru prima dată când o persoană este condamnată în România pentru negaționism.

Zărnescu a fost trimis în judecată abia anul trecut, iar sentința pronunțată joi nu este definitivă, ci poate fi atacată cu apel.

Negarea Holocaustului este incriminată în România prin Ordonanța de Urgență 31/2002.

Articolul 6 al OUG 31/2002 prevede:

(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Deși reglementarea datează din 2002, acesta este însă primul proces în care un negaționist este condamnat.

Instanța a decis că inculpatul are de executat pedeapsa de 1 an şi o lună închisoare, dar a amânat aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani. In aceşti 2 ani, fostul ofițer SRI are următoarele obligaţii:

a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta;

b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d. să comunice schimbarea locului de muncă;

e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În 2016 Vasile Zărnescu a declarat la RFI că OUG 31/2002 este „neconstituțională” și „criminală”.

În 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în cazul Pastors contra Germania că negarea Holocaustului nu este protejată de libertatea de exprimare, constituind în fapt o incitare la ură.