Previziuni CFA pentru 2021: Creștere economică de 4%, inflație între 3% și 3,5%, curs valutar: 4,9 – 5 lei/euro

de Vladimir Ionescu , 19.3.2021

Aproape jumătate dintre membri CFA se așteaptă ca economia să crească cu peste 4% în acest an, peste media pieței care prognozează o creștere a PIB de 2,8%, a declarat, joi, Mihai Purcărea, membru al Boardului CFA România, la evenimentul online “Revenirea economică după un an de pandemie. Previziunile anului 2021” – organizat de CFA Society România.

“Anul trecut noi am estimat că economia va crește cu 3%, dar ceea ce s-a întâmplat a fost că s-a contractat cu aproape 4%. Previziunea actuală din piață vede o creștere de 2,8% a PIB-ului României. Acum să vedem la ce se așteaptă membrii CFA în acest an. Deci aproape jumătate dintre membri, respectiv 42% dintre membri, se așteaptă ca economia să crească cu peste 4% în acest an, o revenire mare, și mai mult decât previziunea actuală din piață”, a spus Mihai Purcărea (foto), citat de Agerpres.

În ceea ce privește inflația, el a amintit că anul trecut membrii CFA au estimat o inflație de 3-3,5%, dar inflația media a fost mai scăzută. Pentru acest an, așteptările din piață sunt de 2,8%, iar membrii CFA prognozează o inflație de 3-3,5%.

Referitor la cursul de schimb, Purcărea a menționat că în anii trecuți a fost unul predictibil, cu o depreciere anuală de 2% pentru leu. Anul trecut, membrii CFA au estimat un curs valutar de 4,8-4,9 lei/euro care a fost linie cu ceea ce s-a întâmplat. Pentru acest an, așteptările din piață pentru cursul valutar de la finalul anului sunt de 4,94 lei/euro. Membrii CFA se așteaptă la un curs valutar asemănător pentru 2021, respectiv 69% dintre aceștia estimează un curs valutar de 4,9-5 lei/euro. Totodată, 19% dintre participanți la sondaj se așteaptă la un curs de 5 – 5,1 lei/euro, iar 3% peste 5,1 lei/euro.

Dobânda Robor la 3 luni ar putea ajunge la finalul lunii decembrie a acestui an la 1,5 – 2% în opinia a 44% dintre participanții la studiu CFA.

Indicele BET-XT Total Return ar putea înregistra o creștere cuprinsă între 0 și 10% în opinia a 38% dintre participanți.