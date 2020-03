Prețul petrolului se prăbușește spre 20 dolari de dolari barilul. Șanse mici de relansare

de Adrian N Ionescu , 30.3.2020

Prețul petrolului de tip WTI a scăzut la New York până la 20,78 și cel al petrolului Brent (compatibil cu cel românesc),la Londra, până la 23,58 dolari / baril, luni dimineață, ca urmare a stocurilor mari ale producătorilor, în contextul cereri tot mai reduse, provocată de pandemia cu coronavirusul Covid-19.

Piața testează pragul critic de 20 de dolari / barili, la care unii producători ar livra sub prețul de cost, la New York înregistrându-se minimul de 19,84 dolari / baril încă de săptămâna trecută.

Luni dimineață prețul futures WTI a coborât din nou sub prag, până la 19,92 dolari, cel mai scăzut nivel din noiembrie 2002 încoace, potrivit Reuters.

La ora , prețurile erau de 20,69 dolari / baril la sortimentul WTI și de 23,54 dolari / baril la Brent. La reducerea cererii se adaugă și efectul războiul prețurilor mici dintre Arabia Saudită (liderul OPEC) și Rusia, în al cărui armistițiu piețele nu cred încă, în ciuda declaraților oficiale.

„OPEC, Arabia Saudită și Rusia și-ar putea aplana disputele, dar nici OPEC nu mai poate face multe… Șocul cererii după COVID-19 este prea mare (…) Stocurile globale se vor completa în două luni dacă nu se schimbă nimic și asta va perturba piața”, a declarat Lachlan Shaw, șeful departamentului de cercetare al Băncii Naționale din Australia, citat de Reuters.

Pandemia a blocat circa 3 miliarde de oameni în toată lumea şi a blocat mare parte din transporturi şi industrie.

Piaţa petrolului are nevoie de semnale puternice pentru a întoarce tendinţa. „Perspectivele sunt bumbre. Ai nevoie de argumente puternice pentru a spune furniyorilor că asta este o situaţie diabolică”, a mai spus sursa citată.