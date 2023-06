Prețul energiei și gazelor scade puternic, uneori chiar sub zero, inclusiv în România. Prețul mediu al gazelor e mult sub cel reglementat de guvern

Cererea slabă de gaze naturale din partea producătorilor de energie precum și a consumatorilor industriali a făcut ca prețul gazelor în Europa să fie în cădere liberă în ultimele săptămâni, traderii așteptându-se ca, în această vară, pentru scurte perioade, pe piața spot (pentru ziua următoare), să se înregistreze în unele regiuni, prețurile să intre în domeniul negativ.

Combinația dintre rezervele mari de gaze la finele unei ierni neobișnuit de blânde, importurile masive de GNL și cererea redusă a condus la opt săptămâni consecutive de scăderi ale prețurilor de referință ale gazelor naturale în Europa, cea mai lungă perioadă de scădere neîntreruptă din ultimii șase ani.

În timp ce prețul de referință nu poate scădea sub zero, prețurile în unele piețe regionale pot să pice sub zero în această vară, dacă cererea rămâne slabă și producția de energie din surse regenerabile se menține ridicată, au decarat traderi și reprezentanți din industrie la Târgul Mondial al Energiei de la Essen, Germania, conform Bloomberg.

Prețul gazelor naturale s-a prăbușit în Uniunea Europeană

„Piețele regionale de gaze din Europa ar putea avea prețuri negative în intervale orare și zile cu producția de energie regenerabilă”, a declarat Peder Bjorland, vicepreședinte al gigantului energetic norvegian Equinor, pentru Bloomberg. „Mai este mult de la nivelul prețurilor din prezent până la prețurile cu o singură cifră sau negative și se pot întâmpla multe evenimente până ajungem acolo”, a adăugat Bjorland.

Contractele futures din prima lună la hub-ul TTF, punctul de referință pentru tranzacționarea cu gaze în Europa, s-au prăbușit joi cu 10%, ajungând la 26,78 dolari (24,94 euro) pe megawat-oră (MWh), cel mai mic preț de la începutul crizei energetice în toamna anului 2021. Tendința prețurilor la gazele naturale în Europa este în contrast puternic cu anul trecut, când prețurile de referință au crescut la 322 de dolari (300 de euro) pe MWh în august, după ce Rusia a redus aprovizionarea prin conducte, iar guvernele și industria s-au speriat de potențiala criză a gazelor pe timpul iernii.

Datorită temperatuilor ridicate din timpul iernii, consumului redus pentru încălzire la nivelul UE reducerii cererii din industrie din cauza costurilor energetice ridicate, Europa a trecut iarna fără să fie nevoită să raționalizeze consumul de gaze.

În prezent, stocurile de gaze sunt confortabil de mari pentru această perioadă a anului. La finele lunii mai, depozitele de stocare a gazelor naturale din UE erau pline în proporție de 66,71%, conform datelor Gas Infrastructure Europe. Nivelul de gaze din depozite este cel mai ridicat pentru această perioadă a anului din cel puțin ultimii zece ani.

Europa ar putea umple depozitele încă din septembrie, cu mult înainte de venirea iarnii, au declarat analiştii pentru Bloomberg.

Cererea de gaze naturale în Europa este acum slabă după ce sezonul pentru încălzirea locuințelor s-a încheiat, iar până la consumul maxim de energie electrică din timpul verii mai este cel puțin o lună. Consumul de gaze din industrie, care a trecut printr-o perioadă foarte dificilă în toamna și iarna trecute, se menține de asemenea la valori scăzute.

În ciuda reducerii prețurilor la gaze, cererea industriei de combustibil nu își revine, deși este posibil ca marii consumatori de energie să aștepte o scădere suplimentară a prețurilor, spun analiștii.

O continuare a ieftinirii gazelor ar putea conduce la o plafonare a prețului, deoarece mai multe termocentrale ar putea trece de la cărbune la gaze, consideră Goldman Sachs.

„Acest proces de înlocuire poate funcționa ca o susținere temporară a prețurilor la gaz până când cererea industrială și importurile de GNL din Asia încep să se îmbunătățească, ceea ce, în opinia noastră, va duce în cele din urmă la creșterea prețurilor la gaze până la sfârșitul verii”, au scris analiștii Goldman într-o notă publicată de Bloomberg.

Perspectivele pe termen scurt cu privire la prețurile gazelor naturale în Europa arată un declin. Dar lucrurile s-ar putea schimba rapid dacă cererea de energie ar crește din cauza valurilor de căldură din vară, combinate cu viteze scăzute ale vântului, care ar putea paraliza generarea de energie eoliană. Clienții industriali ar putea începe să folosească mai mult gaz dacă prețurile continuă să scadă, provocând o revenire pe trend ascendent. O revenire a cererii asiatice de GNL ar putea duce, de asemenea, la prețuri mai mari, deoarece Europa va trebui să concureze cu Asia pe piața spot.

Premieră pentru România: prețuri negative la energie

Pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), prețul mediu pentru săptămâna 22 – 28 mai prețul mediu a fost de la 198,5 lei/MWh, în scădere cu 0,9% față de săptămâna trecută, conform ultimelor date ale OPCOM.

Pentru întreaga lună, nu sunt încă publicate datele finale, dar prețul mediu ponderat se va situa cu siguranță sub 450 lei/MWh, prețul reglementat cu care mariii producători de energie electrică vând energia către furnizori în cadrul mecanismului de achiziție centralizată impus de stat la finalul anului trecut. Iar tendința de pe PZU este în continuare de scădere.

Față de acum un an, prețul mediu pe piața românească a scăzut la mai puțin de jumătate, în condițiile în care, în luna mai 2022, era 1.000 de lei/MWh.

În plus, piața românească de energie spot a mai înregistrat o premieră, și anume, prima dată când pentru scurt timp prețul a intrat în domeniul negativ. Cu alte cuvinte, cumpărătorul primea bani pentru a prelua cantitățile de energie în exces.

Pe fondul cererii reduse, producția hidro foarte mare, alimentată de precipitațiile abundente ca și a celei eoliene, a importurilor ieftine provenite de la centralele fotovoltaice din Germania, în trei week-enduri s-au înregistrat prețuri negative în intervale orare.

Gazele pe piața liberă au ajuns sub prețul reglementat de guvern

În România, prețul gazelor pe piața nereglementată, (angro), a scăzut la 150 lei/MWh, sub plafonul impus de guvern (310, respectiv 370 lei/MWh la consumatorul final, în funcție de consum).

Reamintim că anul trecut, în perioada de explozie a prețurilor la gaze naturale, Guvernul a obligat producătorii interni să vândă gaze la preț reglementat pentriu a-i proteja pe consumatorii finali de gaze și energie termică.

Din păcate, populația, dar și consumatorii industriali, nu pot beneficia acum de această ieftinire a gazelor, deorece perioada de reglementare a prețului se întinde până pe 31 martie 2025. Iar tendința de ieftinire se va menține cel puțin până la finele acestei veri, ceea ce înseamnă prețuri și mai mici, dar pe piața liberă.

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță ne-a declarat că și în condițiile în care prețurile pe piața spot vor crește în iarnă, furnizorii achiziționează cantitățile necesară în această perioadă, la preț redus, astfel că apreciază că „prețul plafonat va fi mai mare cu circa 15% decât prețul mediu de care ar fi beneficiat consumatorii casnici și cu aproximativ 29% mai mare decât prețul mediu la consumatorii non casnici”. Aceasta se traduce la cheluieli suplimentare cuprinse între 900 și 1.500 lei pe an pentru o gospodărie cu consum mediu de gaze.

Scăderea consumului, dublată de o majorare a producției comparativ cu cea de anul trecut, a condus la un excedent de gaz pe piața internă, ceea ce a făcut ca în luna ianuarie, lună de iarnă, de exemplu, România să fie în premieră exportator net de gaze.

***