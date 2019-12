Președintele Klaus Iohannis și-a prezentat bilanțul primului mandat

de Razvan Diaconu , 19.12.2019

Lupta anticorupție, medierea negocierilor pe plan extern și implicarea în domeniul educației sunt printre cele mai importante realizări prezentate de președintele Klaus Iohannis, joi, la bilanțul primului mandat.

”Au fost cinci ani cu provocări majore, dintre care cea mai gravă a fost pericolul ca România să iasă de pe traiectoria europeană. Cel mai mare câștig al mandatului e menținerea parcursului prodemocratic și proeuropean. Am urmărit obiectivele strategice ale statului și am identificat obiectivele pe care să construim România normală. Îmi asum acest bilanț”, a declarat șeful statului, la Palatul Cotroceni.

Bilanțul detaliat poate fi consultat pe site-ul președinției, într-un document exhaustiv de 800 de pagini.

Principalele declarații:

Apărare: Am dorit să fac această prezentare acum, după alegerile prezidențiale, pentru că demersul e instituțional. În ianuarie 2015 am demarat consultări cu partidele, în urma cărora am crescut contribuția la apărare de până la 2%. Asigură finanțarea dotării și modernizării a armatei.

Politica externă: Extinderea și întărirea parteneriatului cu SUA, vizita de la Casa Albă a fost prima a unui lider din Europa Centrală și de Est a unui în timpul mandatului lui Donald Trump. Mi-am propus ca pe mandatul meu, România să fie respectată în Uniunea Europeană. În cadrul summit-ului din 9 mai de la Sibiu, singura găzduită de România, liderii UE și-au luat angajamentul să asigure cetățenilor o viață mai bună și să continue proiectul european.

Politici interne: S-a încercat acapararea întregului stat și subjugarea lui, prin acapararea justiției și plasarea unor incompetenți cu carnet de partid în funcții. în ultimii trei ani. Bilanțul acțiunilor mele vorbește de la sine: amnistia și grațierea nu au fost obținute, codurile penale favorabile infractorilor nu au intrat în vigoare. Schimbările legislative din domeniul justiției nu au intrat în forma dorită, datorită intervențiilor mele. Ordonanța de Urgență nr. 13 nu a fost adoptată. În 26 mai am organizat referendumul, în care românii au arătat că vor consolidarea statului de drept. De la începutul mandatului, mi-am propus o agendă extinsă pentru reconsolidarea instituțiilor publice, un parteneriat între Administrația prezidențială și societatea civilă. Mi-am dorit ca ea să fie constantă, onestă și deschisă, pentru ca ONG-urile și celelalte instituții să contribuie la parcursul european al țării. Am utilizat toate instrumentele de care dispun pentru reforma mecanismelor electorale al partidelor politice. Integritatea și profesionalismul oamenilor politici schimbă paradigma în care instituțiile se raportează la cetățean. De aceea m-am implicat în schimbarea legislației electorale și a legii partidelor. Am susținut constant cât de importantă este buna guvernare.

Educație: Educația și cercetarea au fost priorități. Am promovat exemplele pozitive și am identificat soluții, unde se impun. Cea mai amplă consultare de până acum pe educație, proiectul meu de suflet rămâne România Educată. Vreau să creăm stabilitatea de care sistemul are nevoie, fără presiuni.

Economie: Am cerut politici responsabile, investiții consistente și continue. Am avut un intens dialog constructiv cu mediul de afaceri, am promovat sectoare relevante pentru economia României.

Sănătate: plasarea pacientului cu adevărat în centrul sistemului, implementarea revoluției în sistem, educația pentru sănătate. Ca mediator, cred că am creat la Cotroceni cadrul de dezbatere pentru eficientizarea cadrului sanitar.

Patrimoniul și promovarea culturii: Am promovat dreptului la identitate, accesul neîngrădit la cultură pentru toată lumea. Am acordat atenție protejării culturii minorităților. Am promovat creatorii. Centenarul Marii Unirii mi-a oferit șansa de a promova importanța unității naționale.