Premierul Florin Cîțu anunță intenția de a modifica legea salarizării unitare și legea pensiilor

Premierul Florin Cîţu a anunţat luni că Guvernul lucrează în prezent la modificarea legii salarizării unitare şi la cea a pensiilor, cu scopul de a elimina inechităţile generate de aceste legi.

Complementar subiectului, premierul a precizat că analiza sporurilor de care beneficiază bugetarii nu este finalizată.

„Ne uităm în prezent la modificarea a două legi care au creat probleme sustenabilităţii finanţelor publice în România. Vorbim de legea salarizării unitare, care a fost prezentată public ca o lege care trebuia să elimine inechităţile din administraţia publică, dar a creat probleme cu tot felul de excepţii care au apărut în ultimii ani. Când a fost prezentată această lege, s-a spus că preşedintele României are salariul cel mai mare şi de acolo pornim cu restul salariilor. Nu mai este aşa, preşedintele României nu mai are salariul cel mai mare şi trebuie să reanalizăm această lege a salarizării. Legea pensiilor, această coaliţie a spus din primul moment, vrem o lege a pensiilor bazată pe contributivitate”, a anunțat premierul Cîţu, luni, care a răspuns întrebărilor presei în Parlament, acolo unde a participat la o ședință a liderilor coaliției de guvernare.

Întrebat dacă pensiilor vor fi indexate cu rata inflaţiei, Florin Cîţu a precizat: „Bugetul se construieşte pe legislaţia în vigoare. Dacă legea spune acest lucru, atunci se va face acest lucru”.

„În acest buget, costul cu pensiile în bugetul pentru 2021 creşte deja cu aproape 8 miliarde lei faţă de anul trecut. 8 miliarde înseamnă cam 0,8% din PIB plus o creştere de la alocaţii, cea de anul trecut plus cea anul acesta încă aproape 3 miliarde lei, vorbim de 1,1% din PIB suplimentar faţă de ceea ce aveam anul trecut la buget. Deci cheltuieli în plus. De aici pornim construcţia bugetului de anul acesta, pe legislaţia în vigoare bineînţeles”, a afirmat Florin Cîţu.

Întrebat dacă nu va mai fi aplicată de la 1 septembrie legea pensiilor aflată în vigoare şi acea nouă formulă de calcul, rezolvarea acelor inechităţi din sistemul de pensii, Florin Cîţu a replicat: „Vom vedea dacă suntem gata cu o nou lege a pensiilor în această perioadă şi putem să o aplicăm până atunci, dar bugetul se construieşte pe legislaţia în vigoare”.

Chestionat dacă va fi efectuată o analiză asupra sporurilor bugetarilor, premierul a răspuns: „Nu este finalizată. Se face în paralel cu analiza pe buget, cu bugetul pentru 2021”.

„Aici este vorba de o reformă pe care vrem să o introducem pe doi ani de zile. O mare parte din ce vom adopta în 2021 va avea impact în 2022. Deci nu ne gândim doar la bugetul pe 2021, ne gândim pe doi ani de zile. Eu aşa mă uit la acest buget şi la investiţii şi la cheltuielile de personal”, a comentat premierul, care a continuat cu o amplă explicație asupra modului în care vor fi abordate investițiile.