Premierul Cîțu anunță ”revenirea la normalitate” pentru cei vaccinați anti-Covid: fără mască la birou, acces total în restaurante, nunți, vacanțe, deplasare neîngrădită

de Vladimir Ionescu , 5.5.2021

Premierul Florin Cîțu a anunțat că la reuniunea de vineri a comitetului interministerial pentru revenirea la normalitate se vor discuta mai multe propuneri de ”avantaje” ce ar putea fi acordate persoanelor vaccinate.

Între acestea, permisiunea de a participa la evenimente private și publice fără restricții.

“Există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un mod de a motiva populația. Dacă Germania e ok să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate cred că putem să fim și noi ok. Faptul că lumea se vaccinează, cred ca e normal din punctul meu de vedere, ca o parte din restricții să fie ridicate pentru cei care se vaccinează”, a explicat premierul.

“Cel mai bun stimulent pentru a revigora vaccinarea este revenirea la normalitate, viața fără mască. Nu cred ca e nevoie de alte stimulente. Am oferit companiilor în România centre de vaccinare în companii va fi încă o propunere ca în birouri dacă toate persoanele sunt vaccinate să nu se mai poarte mască. Vom vedea ce spun cei de la MS, MAI. Cred că se poate face asta, de la 1 iunie.

Cred că dorința de a reveni la normalitate e mare. Am discutat cu organizatorii de evenimente, au fost de acord că vor să le facă doar cu persoane vaccinate. Toată lumea ne-a prezentat evenimentul pilot din Spania unde au fost persoane vaccinate. Asta e tendința. Vom participa la nunți, botezuri, când ne vom vaccina”, a detaliat premierul care sunt propunerile care vor fi discutate vineri.

Marți seara, premierul a afirmat că persoanele vaccinate anti-Covid ar putea avea acces nerestricționat în restaurante și hoteluri, de la 1 iunie, astfel încât unitățile de pe litoral și de la munte să funcționeze la 100% din capacitate (primind numai persoane imunizate anti-Covid).

Florin Cîțu a mai spus că, după ce se va depăși pragul de cinci milioane de persoane imunizate, masca nu va mai fi obligatorie pe plajă sau la munte.

Premierul a dat ca exemplu cazul Israelului, care, atunci când a trecut de peste 30% persoane vaccinate, a impus penalități pentru cei care nu respectă regulile și beneficii pentru vaccinați, asigurând că guvernul său nu va urma acest exemplu. „România va alege o cale bună pentru toți cetățenii”, a spus Florin Cîțu.

Marți dimineața, la nivel național erau disponibile 373,190 de doze de vaccin din cele trei tipuri disponibile (BioNTech/Pfizer, AstraZeneca și Moderna), iar pe listele de așteptare la programare se aflau sub 23.000 de persoane.

Din disponibilul de doze, România va mai dona Republicii Moldova 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca.