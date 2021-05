Premierul a aflat la Bruxelles ce poate intra și ce nu în planul de relansare. Florin Cîțu: ”Nu facem totul prin PNRR”

de Victor Bratu , 13.5.2021

A fost nevoie de o discuție cu Ursula von der Leyen ca premierul Florin Cîțu să înțeleagă cum trebuie să arate PNRR-ul românesc – proiecte tehnice detaliate, cu obiective și efecte clar asumate și cu garanția că acestea pot fi finalizate în următorii 5 ani – și ce trebuie să obțină România la finalul unui ciclu scurt de investiții.

După declarație, sesiunea de întrebări pe această temă s-a încheiat cu un mesaj tranșant: ”PNRR este doar o parte din toată reforma, din toate proiectele noastre de investiții și de reformă pentru următorii ani. Nu facem totul prin PNRR. Acesta are niște condiții pe care trebuie să le respectăm.

Să nu uităm că mai avem la dispoziție și bugetul multianual, cu sume importante alocate României. Sunt 3 surse de finanțare, PNRR este doar o componentă”.

Florin Câțu a prezentat joi, după ședința de guvern, ”un sumar” al discuțiilor purtate la Bruxelles, marți seara și miercuri, cu oficiali ai Comisiei Europene pe marginea PNRR. Declarația a fost una cu caracter politic, în care premierul a introdus nuanțe importante.

Provocarea este ca miniștrii să vină cu proiecte tehnice în următoarele 2 sptămâni

Întrebat, de exemplu, ce s-a stabilit în legătură cu domeniile ”sensibile” din PNRR – infrastructură, gaze, irigații etc, ce mai e de negociat pe aceste domenii, răspunsul a fost:

”Nu mai este de ne….. Sunt câteva lucruri importante: a trebuit în primul rând să ne asigurăm că România are acces la toată suma, la 29,2 miliarde. Pentru că a fost o discuție și a trebuit să convingem Comisia că vom putea atrage cei 29,2 miliarde. Asta a fost prima discuție. Pe baza reformelor care le facem.

A doua, bineînțeles, și nu am dat înapoi, România are niște priorități foarte clare: infrastructura, și nu s-a umblat acolo. Provocarea pentru miniștrii, în următoarele 2 săptămâni, este să vină cu proiectele tehnice în detaliu. Repet, discuțiile au fost pe suma mare, pe cum împărțim împrumuturile pe perioada 2022- 2026 și pe prioritățile din România. Provocarea este ca miniștrii să vină cu proiectele tehnice în 2 săptămâni. Infrastructura rămâne în PNRR, nu s-a schimbat nimic: 27% din PNRR rămâne acolo.

Nu mai sunt probleme pe componente, toate rămân acolo, sunt 29,2 miliarde. Acum depinde de noi să avem aceste proiecte la detaliu, care să poată fi aprobate la final de Comisie.

Scopul nostru este ca, în următoarele 2 săptămâni, să ne asigurăm că avem proiecte complete, care să poată fi finalizate în termen, până la finalul lui 2026”.

Condiționare de echilibrele macro: A fost nevoie de asigurări privind menținerea pe traiectoria de reducere a deficitului

”Am fost acolo ca să mă asigur că suntem pe drumul cel bun, vreau să fie un program aprobat la scurt timp după depunere. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre în ceea ce privește reforma, economia, modul în care PNRR va susține și creșterea economică, și reformele…. Au fost foarte bine primit de Comisie.

Am asigurat-o pe dna președinte că acesta este guvernul care va face reforme, în perioada următoare, de aceea avem nevoie și de un PNRR care să susțină și partea de reforme. Am discutat și cu vicepreședintele Dombrovskis, pe care l-am asigurat că vom rămâne pe traiectoria de reducere a deficitului și am primit susținere.

PNRR are o componentă importantă de împrumuturi, componentă la care multe țări nu au apelat, dar noi am încercat să convingem că avem capacitatea să utilizăm tot banii fără să punem în pericol sustenabilitatea sau stabilitatea fiscală a României”, a afirmat premierul.

Reformele promise la Bruxelles

Potrivit premierului, câteva dintre reformele angajate, inclusiv prin PNRR:

Reforma pensiilor, care va fi făcută în perioada următoare pentru a asigura sustenabilitatea sistemului

Reforma fiscală pentru a asigura creșterea veniturilor bugetare și să facem optimizarea cheltuielilor- obiectivul meu clar: nu introducem noi taxe și nu creștem taxe

Reforma salarizării- legătură directă între performanță si venit

Ref administrației publice – introducerea mobilității și asigurarea unei cariere transparente

Bănca Națională de Dezvoltare

Reducerea amprentei de carbon, trecerea la energie verde

”România a prezentat un plan credibil, care poate să fie aplicat. Și ați văzut reacțiile după aceea”, a spus premierul Cîțu.

”În perioada următoare, am discutat azi cu miniștrii- toți miniștrii trebuie să lucreze 24/24 pentru a ne asigura că depunem un PNRR perfect. Voi discuta săptămânal, de 2 ori pe săptămână, cu Comisarul Vestager pentru a identifica rapid eventuale derapaje pe care să le corectăm rapid”, a mai afirmat premierul.