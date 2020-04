Premieră istorică: petrolul american se tranzacționează la prețuri negative

de Vladimir Ionescu , 20.4.2020

Criza Covid-19, scăderea consumului de petrol și problema spațiilor de depozitare a coborât prețul petrolului american în zona tranzacțiilor negative – potrivit AFP.

Practic, investitorii plătesc pentru a scăpa de petrol.

Potrivit AFP, la sfârșitul unei sesiuni infernale, un baril de petrol listat la New York pentru livrare în luna mai s-a încheiat luni, pentru prima dată, sub zero dolari, investitorii fiind gata să plătească pentru a scăpa de el din cauza lipsei de depozitare. Prețul per baril a ajuns, astfel, la 37,63 dolari.

(Informație în curs de actualizare)