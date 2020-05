Pornești un business de producție? Atenție la utilități: racordarea durează de 6 ori mai mult decât în Germania

de Cristina Sbirn , 17.5.2020

Racordarea la utilități este una dintre principalele piedici puse în calea celor care vor să facă afaceri în România, în special în fața antreprenorilor care vor să ridice la noi unități de producție, adică fabrici.

Nu o spunem noi, ci Banca Mondială, în ultimul raport Doing Business. Practic, după ce au analizat cât i-ar lua unui antreprenor cu un depozit să se lege la reţelele de energie electrică din 190 de țări, analiștii Băncii Mondiale au plasat România pe locul 157 din 190. Au descoperit că la noi un astfel de antreprenor are de parcurs 9 etape și are de așteptat 174 de zile.

Și asta în condițiile în care depozitul ar fi amplasat în Capitală, cel mai important oraș economic al țării, unde distribuitorul este E-Distribuţie Muntenia, companie deținută de italienii de la Enel.

Este drept că perioada de așteptare s-a redus în ultimii 5 ani, dar nesemnificativ.

În raportul din 2017, analiștii Băncii Mondiale spuneau că durata mare a procesului de racordare „se datorează în principal numărului mare de avize cerute înainte de începerea execuției conexiunii și după finalizarea inspecțiilor ulterioare. În viitor, eficientizarea procedurii de racordare s-ar putea obține prin simplificarea avizelor preliminare, reducerea numărului de aprobări și inspecții obligatorii precum și prin realizarea unei mai bune comunicări a procedurii și a cerințelor către clienți”.

Acest lucru este valabil și astăzi.

În Italia, racordarea la energie electrică durează, potrivit Băncii Mondiale 75 de zile și costă mai puțin ca în România.

În Germania și Cehia, țările-mamă pentru alte două mari grupuri de energie, care controlează la noi mai multe companii de distribuție de energie electrică, E.ON și CEZ, același antreprenor are de așteptat doar 28, respectiv 58 de zile, iar întregul proces de racordare este împărțit în doar 3 pași.

Mai mult decât la noi, durează legarea la energia electrică doar în Ungaria (257 de zile) și în Bulgaria (262 de zile).

Explicațiile

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) spune, însă, că lucrurile sunt mai nuanțate și că „timpul efectiv de realizare a instalației de racordare, recepția și punerea în funcțiune depind de nivelul de tensiune la care se realizează racordarea la rețeaua electrică de interes public, de complexitatea soluției de racordare și a lucrărilor de execuție a instalației de racordare”.

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) adaugă printre factorii care influențează durata de racordare și „obținerea certificatelor de urbanism, a avizelor, acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și obținerea autorizațiilor de construire”, care țin în mare parte de autoritățile locale și de client.

Anul trecut, de exemplu, durata medie de racordare la joasă tensiune a fost de 96 de zile, în timp ce pentru racordarea la medie tensiune s-a așteptat, în medie, 254 de zile. În ambele situații timpul mediu de racordare a crescut față de 2018.

Durata medie de racordare la rețeaua electrică de joasă tensiune a crescut în 2019 cu 6 zile față de 2018

Potrivit datelor ANRE, transmise la solicitarea cursdeguvernare.ro, durata medie de racordare la reţeaua electrică de joasă tensiune a crescut anul trecut față de 2018, de la 90 la 96 de zile. Și asta în condițiile în care legislația impune clar că în acest caz timpul dintre data depunerii cererii de racordare cu documentația de justificare completă și data punerii sub tensiune a instalației de utilizare să nu depășească 90 de zile.

Datele ANRE arată, însă, că doar pentru 3 din cele 8 zone de distribuție, durata de racordare la reţeaua electrică de joasă tensiune a fost anul trecut sub limita legală de 90 de zile.

Cel mai puțin au avut de așteptat clienții Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord (SDEE Transilvania Nord), parte a Grupului Electrica, care își desfășoară activitatea în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Bihor, Sălaj și Cluj: în medie doar 45 de zile.

La polul opus s-au aflat clienții E-Distribuție Banat, companie din cadrul grupului Enel, care au avut de așteptat în medie 143 de zile pentru a se racorda la rețeaua de energie electrică.

Branşamentele electrice de joasă tensiune sunt destinate alimentării cu energie electrică a consumatorilor care solicită puteri electrice mici. Rețele electrice de joasă tensiune se folosesc in instalatiile interioare din construcții civile și industriale.

A crescut și durata de racordare la rețeaua de medie tensiune cu 13 zile

În 2019 a crescut față de anul precedent și durata medie de racordare la medie tensiune, de la 235 de zile la 254 de zile, potrivit datelor furnizate de ANRE la solicitarea cursdeguvernare.ro. Ba mai mult, cine s-a racordat la rețeaua E-Distribuţie Muntenia, companie deținută de italienii de la Enel și care deservește și Bucureștiul, a avut de așteptat în medie 480 de zile, de peste 8 ori mai mult față de clienții Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud (SDEE Transilvania Sud)

În 2019, ANRE a primit 396 de plângeri de la persoane fizice și 143 de plângeri de la persoane juridice (firme, companii) referitoare la racordarea la rețeaua electrică. Autoritatea a dat 24 de amenzi în valoare totală de 270.000 lei și 16 avertismente.

Dar asta nu pare să resolve lucrurile, pentru că miza aici nu sunt amenzile, ci ușurința de-a porni un punct de producție.

Costul mediu de racordare la rețeaua de joasă tensiune a fost, în 2018, de 1.775 de lei, la nivelul întregii țării, iar cel pentru racordarea la rețeaua MT a fost de 92.033 lei, potrivit datelor ANRE.

„Pentru a racorda la rețeaua de distribuție a energiei electrice un loc nou de consum, beneficiarul va plăti tariful de emitere a Avizului Tehnic de Racordare (ATR), tariful de emitere a avizului de amplasament (dacă va fi cazul) și tariful de racordare. În unele cazuri, este nevoie și de elaborarea studiului de soluție pentru ATR, care presupune, la rândul său, un cost. În acest caz, tariful pentru emiterea ATR scade cu 70%. Tariful de racordare la rețeaua de energie electrică se plătește după încheierea contractului de racordare și este calculat conform metodologiei stabilite de ANRE. Acest tarif este unic pentru fiecare caz în parte, în funcție de soluția stabilită pentru racordare. Costul pentru întreg procesul de racordare variază în funcție de mai mulți factori, specifici fiecărui client în parte – distanța față de rețeaua electrică, tipul instalației de racordare, puterea aprobată, nivelul de tensiune al punctului de delimitare”, spun cei de la Federația ACUE.

Racordarea la gaze naturale, (foarte) puțin mai rapidă

În cazul racordării la rețeaua de gaze naturale, conform datelor furnizate de ANRE la solicitarea cursdeguvernare.ro, durata medie de realizare a racordurilor a fost de 115 zile, calculată de la data înregistrării solicitării însoțite de documentația completă.

Legislația care permite termene lungi pentru furnizorii de utilități. Noua legislație nu se aplică unitar

Pe de altă parte, pentru extinderi/redimensionări ale conductelor de gaze naturale puse în funcțiune de operatorii sistemelor de distribuție, termenul mediu de realizare a fost de 216 zile, în condițiile în care legislația permote ca racordul să se realizeze în termen de cel mult 270 de zile (9 luni) de la data semnării contractului sau de 180 de zile (6 luni) de la data obținerii autorizației de construire.

„Durata medie de racordare nu variază în funcție de beneficiar, ci de soluția de alimentare stabilită și de complexitatea acesteia. Etapa care durează cel mai mult și care ajunge, uneori, până la 6 luni, este obținerea autorizației de construire și a altor documente necesare, în funcție de cerințele specifice ale primăriilor. Această etapă s-ar putea scurta semnificativ prin debirocratizare, pentru care Federația ACUE a avansat mai multe propuneri în ultimii ani”, au precizat cei de la Federația ACUE, care apără interesele companiilor de utilități din energie cu afaceri în România.

Un prin pas a fost făcut prin adoptarea a două acte normative în noiembrie anul trecut (Legea nr. 193/2019) și în ianuarie anul acesta (Legea nr.7/2020) a căror aplicare ar trebui să conducă la scurtarea timpilor de obținere a avizelor și autorizațiilor necesare racordării.

Prin Legea 193/2019 s-a dispus ca, pentru autorizarea lucrărilor de racordare şi branşament la reţelele publice de utilităţi, să poată fi utilizate avizele şi acordurile emise în cadrul procesului de autorizare a lucrărilor pentru clădire. În plus, se instituie unele obligații pentru unitățile administrativ-teritoriale (UAT), precum emiterea autorizației de construire în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

De asemenea, acolo unde nu se modifică structura de rezistenţă sau aspectul arhitectural al construcţiilor, a fost reglementată posibilitatea de a executa lucrări de branşamente şi racorduri pe domeniul public şi de branşamente aeriene fără autorizaţie de construire.

„Momentan, prevederile acestor acte normative nu sunt aplicate unitar, existând încă diferențe de abordare între UAT-uri”, spun cei de la Federația ACUE.