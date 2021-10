PNL și UDMR nu se grăbesc să discute despre refacerea coaliției

PNL și, neașteptat, UDMR, au lansat luni seara mesaje prin care arată că nu se grăbesc să discute cu premierul desemnat Dacian Cioloș soluțiile de refacere a coaliției de guvernare.

USR a anunțat luni seara că îi va invita oficial, marți, pe liderii PNL, UDMR și ai grupului minorităților naționale la negocieri pentru formarea coaliției de guvernare.

USR nu va negocia cu PSD și AUR formarea unei majorități de guvernare.

Rareș Bogdan: antivacciniștii abia așteaptă să-l voteze pe Dacian

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, luni seară, la Digi24, că Dacian Cioloș, propunerea de premier desemnată de președintele Klaus Iohannis, trebuie mai întâi să discute cu „partenerii domniei sale, AUR şi PSD”, pentru a construi o majoritate necesară susținerii în Parlament.

Acesta a precizat că dacă este refuzat de cele două partide, „atunci sigur că ne vom întâlni cu domnia sa şi vom dialoga fără nicio problemă”. Rareș Bogdan a spus că este „convins că doamna Şoşoacă şi anti-vacciniştii din faţa Palatului Cotroceni abia aşteaptă să-l voteze”.

Întrebat dacă exclude posibilitatea ca PNL să facă parte dintr-un guvern condus de liderul USR, Rareş Bogdan a răspuns: „Nu exclud absolut nimic, dar decizia aceasta nu o ia Rareş Bogdan”.

Kelemen Hunor: Nu poți să îți dau un pumn în gură și a doua zi te cer de nevastă

Vicepremierul demis Kelemen Hunor, liderul UDMR, susține că președintele a văzut că există o majoritate PSD-USR-AUR și astfel l-a propus pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier.

”Eu nu am datele necesare să vorbesc în acest moment și, oricum, dacă UDMR ar susține nu are majoritate, trebuie să găsească și pe altcineva. Dar eu nu cred că va căuta la noi, va căuta unde are majoritate”, a declarat Kelemen Hunor, luni, la B1TV.

Liderul UDMR spune că de patru săptămâni nu a vorbit cu liderul USR.

Kelemen Hunor afirmă că în primul rând trebuie „să clarificăm de ce a dat jos Guvernul”. „Nu poți să spui că astăzi te dau jos, îți dau un pumn în gură și a doua zi te cer de nevastă”, a afirmat vicepremierul interimar.

USR: Sperăm să existe responsabilitate politică

Comunicatul emis de USR:

”Dacian Cioloș, prim-ministrul desemnat de către președintele Klaus Iohannis, va invita mâine liderii PNL, UDMR și ai minorităților naționale la discuții pentru formarea unui nou guvern. În concordanță cu atitudinea noastră coerentă încă de la momentul alegerilor parlamentare, primul pas este să invităm marți PNL, UDMR și minoritățile naționale la discuții pentru formarea unui nou guvern. Cerem refacerea coaliției în formula ei inițială și așteptăm un gest de reciprocitate din partea foștilor noștri colegi. Sperăm ca în ultimul ceas aceștia să dea dovadă de responsabilitate politică. Am decis în Biroul Național să trimitem invitații oficiale pentru a ne întâlni chiar începând de mâine cu PNL, UDMR și parlamentarii minorităților pentru a discuta reformarea Coaliției de guvernare”.

USR repetă că ”cea mai bună soluție pentru România este un guvern USR-PNL-UDMR care să gestioneze pandemia, criza prețurilor la energie și să implementeze PNRR”.

Biroul Național al USR a decis echipa de negociere: Dan Barna, Anca Dragu, Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu, Ionuț Moșteanu.

Echipa care lucrează la programul de guvernare: Cristian Ghinea, Oana Țoiu, Anca Dragu, Claudiu Năsui, Dragoș Pîslaru.