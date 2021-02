PNL a validat propria listă a prefecților, subprefecților, secretarilor de stat și șefilor de agenții

de Razvan Diaconu , 13.2.2021

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat după şedinţa Biroului Politic Naţional în care au fost validaţi prefecţii şi subprefecţii, secretarii de stat dar și șefii de agenții din partea Partidului Național Liberal, că au fost validaţi 72 de candidaţi pentru toate aceste posturi.

”Organizaţiile PNL au formulat propuneri pentru funcţiile de secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii. Am supus validării BPN 72 de candidaţi pentru poziţiile respective, oameni care urmează să gireze funcţii importante în statul român şi să susţină premierul, miniştrii în activitatea Executivului. Am susţinut în continuare reprezentanţi care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Guvernului pe care l-am condus, de asemenea, am susţinut reprezentanţi noi”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a precizat că una dintre persoanele susţinute este Lucian Heiuş, care a fost deputat şi va fi secretar de stat la Ministerul Finanţelor. Va mai fi susţinută Florica Cherecheş, care va gira funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi Copii şi Adopţii.

”De asemenea, în ceea ce priveşte reprezentanţi ai PNL care şi-au desfăşurat activitatea aş menţiona pe domnul Ionel Sreioşteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, pe Aurel Simion secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Am mers în unele situaţii pe continuitate, de asemenea, am mers pe reprezentanţi potriviţi care să gireze funcţii publice”, a mai precizat liderul PNL.

Şedinţa a avut loc în sistem videoconferinţă. În urma negocierilor din coaliţie s-a stabilit că PNL va avea 23 de prefecţi şi 47 de subprefecţi, USR-PLUS va avea 14 prefecţi şi 28 de subprefecţi, iar UDMR va avea 5 prefecţi şi 10 subprefecţi.