Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari va crește – plafon salarial de 8000 lei net pentru a le primi

Guvernul crește plafonul salarial de la care bugetarii nu vor mai primi vouchere de vacanță. Față de varianta inițială, în care aceste beneficii erau eliminate în cazul bugetarilor cu salarii brute de peste 10.000 de lei, noua formulă urcă plafonul la 8.000 de lei net.

”Propunerea este peste venituri de 8.000 net. Asta înseamnă, nu știu, 14.000 și ceva brut”, a precizat Ciolacu, întrebat peste ce nivel nu vor mai primi bugetarii vouchere de vacanță.

În utlima lună, mai multe categorii de bugetari au protestat față de „măsurile de austeritate”, nemulțumiți, printre altele, de eliminarea acestor vouchere.

Valoarea voucherelor crește la 1.600 de lei, întrucât se vor plăti CASS-uri

Pe de altă parte, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat că valoarea voucherelor va fi majorată, începând cu anul viitor, de la 1.450 lei la 1.600 lei, pentru că se vor plăti asigurări de sănătate pentru acestea.

„Pentru ca să menţinem valoarea, fiindcă ele vor fi incluse în baza de impozitare a CASS-ului, deci se va plăti contribuţia la asigurările sociale de sănătate şi să avem aceiaşi bani pentru cei care urmează să primească, să nu fie afectaţi, pe de o parte, pe altă parte există şi pragul de venit de 8.000 de lei net pentru a proteja pe cei care sunt cu venituri mici şi a avea o anumită chibzuinţă în folosirea banilor pentru voucherele de vacanţă”, a explicat ministrul Boloș.

Premierul spune că ordonanța cu măsurile de reducere a deficitului va fi elaborată până la sfârșitul lunii

“Continuăm să scriem actul normativ, pe urmă va fi pus în transparenţă, cum este normal. Până la finalul lunii terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea de răspundere în Parlament. Să vedem dacă mai este nevoie de anumite ordonanţe de completare”, a declarat marți premierul Ciolacu.

Planul pregătit de guvern nu conține măsuri de austeritate, pretinde Marcel Ciolacu:

“Am aşteptat şi am vorbit despre aşa-spusa austeritate, dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile şi nu e nicio austeritate şi explicând de fiecare dată că România a învăţat din fosta criză, când s-a făcut o greşeală majoră tăind salariile la români. Cu adevărat, unii care au totuşi salarii foarte mari, din punctul meu de vedere, în sistemul bugetar nu pot să beneficieze şi de vouchere de vacanţă, la fel ca şi cei aproape un milion şase sute de mii de români care au salariul minim pe economie. Dar nu am văzut nimic de austeritate. Cum am aşteptat şi am suportat această austeritate două luni, mai putem sta două trei zile”, a explicat prim-ministrul, citat de News.ro.

