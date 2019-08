Piața auto din România: creștere constantă în ultimele 12 luni, vânzări susținute, în principal, de persoane juridice

de Vladimir Ionescu , 20.8.2019

Ultima analiză APIA a pieței auto din România arată că, deși ritmul de creștere al vânzărilor s-a temperat în ultimele 2 luni, evoluția la 7 luni din acest an consemnează o creștere solidă de aproape 10%.

Potrivit unui comunicat al asociației, în luna iulie s-a înregistrat o creștere a pieței totale de 3,1% comparativ cu luna similară a anului anterior. Astfel, după primele șapte luni din 2019, se înregistrează o creștere generală de 9,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2018.

În acest context, este de reținut faptul că, spre deosebire de majoritatea Statelor Membre UE, România înregistrează o creștere continuă a pieței în ultimele 12 luni (o singură lună fiind în scădere – martie 2019).

În ceea ce privește vânzările de autoturisme noi din UE, este de remarcat faptul că grupul celor 5 țări (FR, D, IT, ES, și UK) care, impreună, totalizează cca.75% din piata auto a UE, înregistrează în primele șapte luni din 2019, o scădere generală de 2,1% comparativ cu aceeași perioadă din 2018, astfel: Franța -1,8%, Germania +1,2%, Italia -3,1%, Spania -6,5% și UK –3,5%.

În continuare, în România, vânzările sunt susținute, în principal, de către persoanele juridice care acoperă 57% din totalul achizițiilor de autoturisme realizate în primele șapte luni ale lui 2019. Este însă de remarcat faptul că numărul de autoturisme achiziționate de către persoanele fizice în aceste prime șapte luni (42.465 unități) este cu 28,6% superior celui din perioada similară a anului trecut (când se înregistrau doar 33.013 unități).

Ca urmare, și ponderea achizițiilor realizate de către persoane fizice a crescut, pe ansamblul perioadei analizate, de la 37% în 2018 la 43% în 2019. În ceea ce privește autoturismele rulate (în marea lor majoritate nefiscalizate), în primele

șapte luni ale anului 2019 au fost înmatriculate 258.005 unități, cu 5,9% mai puține decât în 2018, dar și pe structură de vârstă îmbunătățită (cu scăderi importante pe segmentul celor mai vechi de 12 ani).

Vânzările de autovehicule noi

Luna iulie 2019 consemnează un volum al vânzărilor în creștere (+3,1%) comparativ cu luna similară a anului trecut. Ca urmare, în primele șapte luni ale anului 2019, se înregistrează o creștere generală a pieței cu 9,5%, pe un volum total de 115.744 unități. Din acestea, 99.350 sunt autoturisme care, pe ansamblului perioadei, înregistrează o creștere de 11,0%

și 16.394 vehicule comerciale, acestea având o creștere de doar 1,1%.

Top-ul pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus de către Dacia, cu 31.777 unități, urmată de către Renault, cu 10.178 unități și Volkswagen 10.170 unități, Dacia, cu 30.164 unități, conducând top-ul la categoria autoturisme, iar Ford (2.142 unități) la cea de vehicule comerciale ușoare.

Top mărci autoturisme

După Dacia, cu cele 30.164 unități (30,4% cotă de piață, realizată pe volum în creștere cu 5,9% față de 2018), urmează Renault cu 8.990 unități (9,0% cotă de piață și un volum în creștere cu 33,9% față de 2018); Volkswagen 8.952 unităţi (9,0% din total piață și un volum în scădere cu 4,3%), Skoda 8.213 unități (8,3% cotă de piață și un volum mai mare cu 1,4%) și Ford 6.526 unități (6,6% cotă de piață și un volum în creștere cu 19,2%).

Pe modele, cu cele 12.110 unități vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut model în primele șapte luni din 2019, urmat de Dacia Duster cu 7.115 unități, Dacia Sandero 6.514 unități, Renault Clio 4.196 unități și Skoda Octavia 2.988 unități.

Analizând segmentarea pe clase, după primele 7 ale anului, consemnăm o evoluție mixtă, astfel: creșteri pe segmentele Sport (+35,8%), SUV (+19,6%), clasa B (+17,7%), clasa C (+4,7%), și scăderi pe F (-41,5%), D (-14,0%), MPV (-7,1%), A (-3,3%) și E (-3,0%).

În funcţie de tipul de combustibil, autoturismele pe benzină dețin un procent de 71,3% din total, semnificativ mai mare comparativ cu ponderea pe care o aveau în primele șapte luni ale lui 2018 (59,4%).

Dintre primele 10 mărci / modele cele mai vândute, 6 mărci și respectiv 9 modele au o pondere în vânzări cu motorizări pe benzină peste această medie.

Pe de altă parte, în luna iulie, a crescut cu 3,7pp ponderea motorizărilor diesel, față de cota avută în luna iunie (26,5% față de 22,8%). In acest context, ponderea la care ajung autoturismele cu motoare diesel după 7 luni din 2019 este 25,1%, 8 mărci și respectiv, 8 modele având o pondere a vânzărilor de autoturisme peste acest procent.

În schimb, la categoria vehicule comerciale ușoare, ponderea motorizărilor diesel reprezintă 96,0% din total. La acest subiect, apreciem necesar să reiterăm mențiunea făcută și cu alte ocazii: deși motoarele diesel de ultimă generație au emisii poluante comparabile cu cele pe benzină, având, în plus, emisii de CO2 mai mici (deci, consum mai redus) decât acestea la modele cu echipări similare (cca. -15%-20%), constatăm că în spațiul public este promovată o percepție generală nefavorabilă inclusiv pentru noul diesel, datorită unor enunțuri publice insuficient documentate si care fac referire la nivelul emisiilor poluante ale autoturismelor diesel cu norme de poluare depășite astăzi dpdv tehnologic (Euro4 si inferior).

În plus, respectarea obiectivelor stabilite pentru următorii ani în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 (atât de către constructori de automobile, cât și de către Statele semnatare ale acordului de la Paris-COP21), depinde, cel puțin pe termen mediu, în mare măsură, de o mai mare penetrare pe piață a autoturismelor dotate cu motoare diesel de ultimă generație. In acest context, se observă faptul că, nu numai în România, dar și pe plan european, în special în țările din Europa de Vest, ponderea motorizării diesel cunoaște o evoluție pozitivă, trend care estimăm că va fi menținut în perioada imediat următoare.

Autoturismele “verzi“ (electrice și hibride): după ce, în luna iulie, acestea au înregistrat o cotă de 3,7% din total, ponderea acestora după 7 luni din 2019 este superioară celei din anul trecut (3,6% în 2019 față de doar 2,5% în 2018).

Pe subcategorii, consemnăm o creștere de 134,1% (2,3 ori) la autoturismele full electrice și o scădere de 16,5% la cele plug-in. Pe de altă parte, autoturismele hibride înregistrează o creștere de 55,3%. In acest context, trebuie remarcată și în acest an evoluția foarte bună a Programului Rabla Plus, numărul persoanelor fizice care au achiziționat o mașină electrică (full sau plug-in) fiind de cca. 4 ori (!) mai mare decât cel consemnat la sfârșitul lunii iulie a anului trecut.

Potrivit APIA, această evoluție constant pozitivă din ultimii ani impune, din rațiuni de mediu, continuarea și în anii viitori a acestui Program (ex: până în 2025), dar cu un buget superior, în concordanță cu cererea tot mai ridicată de autovehicule „verzi”, dar și cu cerințele în domeniu stabilite pentru România în Directiva UE nr. 1161/2019 (achizițiile publice de autovehicule cu emisii zero sau scăzute trebuie să ajungă la o pondere minimă de 18,7% în perioada de referință august 2021 – dec.2025).

O altă analiză de interes este și evoluția autoturismelor cu tracțiune integrală (4×4). Acestea reprezintă 18,6% din totalul livrărilor realizate în primele șapte luni ale lui 2019, pe un volum total de 18.517 unități, în scădere cu 2,3% față de 2018.

In funcție de țara de proveniență a autoturismelor, situația după 7 luni din 2019 se prezintă astfel: România, o pondere de 30,4%, Germania 17,8%, Cehia 10,7%, Turcia 10,0% și Spania 8,4%.

În acest context, vânzările de autoturisme din producția autohtonă au crescut în aceste prime șapte luni din 2019 cu 8,8% comparativ cu perioada similară din 2018, în timp ce cele din import au înregistrat o creștere de 12,0%.