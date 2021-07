Personalul nevaccinat din sănătate se va testa la 3 sau 7 zile. Franța și Marea Britanie urmează Italia – pregătesc obligativitatea vaccinării celor din sistem

de Mariana Bechir , 8.7.2021

Parlamentarii francezi pregătesc o lege ce va obliga lucrătorii din sectorul sănătăţii să se vaccineze împotriva Covid-19, în condițiile în care specialiștii se așteaptă ca al patrulea val al epidemiei să lovească la sfârșitul lunii această țară. România nu le va impune imunizarea, dar le va cere salariaților nevaccinați din sistem să se teste pe banii lor, o dată la 3 sau 7 zile, în funcție de tipul de test.

În Europa, Italia este cea care a mai introdus o asemenea reglementare, în luna aprilie, iar Marea Britanie a anunțat la începutul acestei luni că va impune vaccinarea pentru lucrătorii din prima linie a sistemului de sănătate.

Cum procedează Italia – nevaccinații, mutați pe posturi fără risc de răspândire sau suspendați fără plata salariului

Italia a introdus, în aprilie, printr-un decret semnat de premierul Mario Draghi, obligativitatea vaccinării personalului medical și a farmaciștilor.

Refuzul este urmat de transferarea persoanei respective pe un post fără riscuri de răspândire a noului coronavirus sau de suspendarea pe un an, fără plata salariului, preciza decretul.

Reglementarea a fost decisă după depistarea în spitale a mai multor focare de Covid-19 ce ar fi fost generate de angajați nevaccinați. Și în Italia există personal medical ce refuză imunizarea, pe fondul unui curent anti-vaccinist în creștere.

România – teste obligatorii, în locul vaccinării, după ce localitatea depășește o anumită incidență

România pregătește și ea o reglementare specială pentru personalul medical, dar obligativitatea va viza testarea, nu imunizarea, și va fi impusă nu printr-o lege, ci printr-un ordin de ministru. Testele vor fi plătite de respectivii angajați, dacă ei nu sunt exceptați din motive medicale de la vaccinarea anti-Covid.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat miercuri seara că documentul este finalizat, i-a fost prezentat premierului Florin Cîșu și va intra curând în dezbatere publică.

”Am prezentat premierului principiile după care ne ghidăm atunci când dorim să introducem această testare. Am definitivat forma ordinului care implementează cum se realizează testarea. Ea va avea legătură înclusiv cu incidenţa infecţiei cu Covid în judeţul în care personalul medical respectiv îşi desfăşoară activitatea.

Doar peste o anumită incidenţă, această testare va deveni obligatorie”, a declarat Ioana Mihăilă, la TVR1.

”Nu putem obliga şi nici nu este dorinţa noastră să obligăm pe cineva să se vaccineze”, a spus ministrul, precizând, însă, că pacienţii au dreptul să fie trataţi în siguranță.

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSBT) a publicat deja noua metodologie de supraveghere a Covid-19, un document ce menționează această testare.

Mențiunea referitoare la testarea personalului din sănătate:

În vederea supravegherii, prevenirii şi limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale cu SARS-CoV-2, personalul medico-sanitar si auxiliar asimptomatic care face parte din una din categoriile de mai jos: nevaccinat împotriva SARS-CoV-2 sau cu schema de vaccinare incompletă si care nu a avut niciodată boala

nevaccinat împotriva SARS-CoV-2 sau cu schema de vaccinare incompletă si care a trecut prin boală, dar la care au trecut mai mult de 180 zile de la data primului

test pozitiv se va testa prin test rapid antigenic la interval de 3 zile sau prin test RT-PCR o data la 7 zile. Conducerea unitatii medico-sanitare are obligatia verificarii rezultatului testarii si a instituirii masurilor care se impun. Testarea periodică poate înceta dacă personalul face dovada vaccinării complete.

Costul testelor ar trebui decontat de stat, susțin sindicatele din domeniu

Medicul primar ORL la Spitalul Clinic Colţea, Marian Stamate, reprezentant al Sindicatului Medical România, a declarat pentru RoHealthReview, că va urma un val de procese, proteste sau chiar reînceperea “exodului tăcut”.

În opinia acestuia, se încalcă Legea sănătății, unde se precizează că personalul medical și familia acestuia au dreptul la investigații și tratamente gratuite, testarea pentru depistarea coronavirusului fiind o investigație.

Marian Stamate nu crede că măsura va crește rata vaccinării în sistem.

Parlamentarii francezi au schițat legea, pentru a-i proteja “pe cei mai fragili”

În Franța, dezbaterea are loc pe fondul îngrijorărilor legate de ratele scăzute de vaccinare în rândul profesioniştilor din domeniu și al îngrijorărilor privind tulpina Delta a noului coronavirus, mult mai contagioasă decât variantele anterioare.

Până în prezent, doar 57% dintre lucrătorii din casele de îngrijire medicală şi 64% din personalul spitalelor au primit cel puţin o doză de vaccin pentru Covid-19, potrivit datelor Federaţiei Spitalelor din Franţa.

”Cred că este o chestiune de responsabilitate şi ar fi o decizie înțeleaptă să avem vaccinare obligatorie pentru persoanele care sunt, în fiecare zi, în contact cu cei mai fragili oameni din populaţia franceză”, a declarat marţi pentru CNBC Bruno Le Maire, ministrul francez de Finanţe.

Federaţia franceză a spitalelor a susţinut, de asemenea, vaccinarea obligatorie pentru acest sector, chiar dacă alte organizații sindicale se opun, plasând discuția în abordarea mai largă privind dreptul angajatorilor de a impune imunizarea.

Franţa are una dintre cele mai ridicate rate de scepticism faţă de vaccinuri din Europa – aproape 30% dintre cetăţenii francezi au spus că ar fi ”foarte puţin probabil” să primească un vaccin pentru Covid-19, potrivit unui sondaj publicat de Eurofound.

Acelaşi sondaj a arătat că în jur de 64% din persoanele care trăiesc în Europa au spus că ar fi ”foarte probabil” sau ”mai degrabă probabil” să se vaccineze.

Cu toate acestea, 51% din populaţia totală din Franţa a primit cel puţin o doză a unui vaccin pentru Covid-19, potrivit Our World in Data, un procent ușor sub media UE și cu 15 puncte procentuale sub rata Marii Britanii.