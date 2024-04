Pe 8 mai la București: ”Digital International Forum. Tech for Good – AI for a Sustainable Future”

Decidenți europeni, speakeri mondiali de top și lideri de business dezbat, la București, viitorul afacerilor în era inteligenței artificiale. Smart Everything Everywhere organizează cel mai așteptat eveniment de profil al anului: Digital International Forum. Tech for Good – AI for a Sustainable Future, ce va avea loc pe data de 8 mai la Palatul Ghica din București. Te invităm să te înregistrezi AICI.

Anul acesta, evenimentul pune greutate pe subiecte ce au stârnit mobilizare la nivel global și nevoia unei reglementări clare a felului în care este folosită inovația: impactul inteligenței artificiale asupra umanității versus beneficiile aduse de acest instrument mediului de business.

La Digital International Forum vor fi prezenți speakeri de talie mondială care vor prezenta, din punct de vedere economic dar și etic, soluții pentru integrarea inovației în viețile oamenilor într-o manieră sustenabilă și responsabilă. În acest fel, umanitatea și tehnologia ar putea avea un viitor comun fără ca niciuna dintre acestea să se simtă amenințate.

Dintre speakeri, amintim:

Excelența Sa, domnul Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România

Excelenţa Sa, doamna Willemijn van Haaften, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos În România

Dragoș Tudorache- vicepreședinte Renew Europe, europarlamentarul român care a pus bazele legii AI în Parlamentul European și care va explica la DIF noile prevederi. Tudorache a stârnit aprecieri la nivel mondial pentru clarviziunea lui cu privire la nevoia de a merge în pas cu tehnologia dar în termeni reglementați, astfel încât, dezvoltarea tehnologiilor emergente precum AI să fie în beneficiul tuturor.

Olga Nowicka- reprezentantă Open AI. Compania americană fondată de liderii în tehnologie a dezvoltat aplicația Chat GPT – aplicația gratuită care poate să redacteze texte, să poarte conversații ori să îndeplinească aproape orice sarcină într-un timp record. Instrumentul a crescut gradul de conștientizare a populației cu privire la viteza cu care tehnologia ne invadează viața și i-a determinat pe liderii

europeni să acționeze rapid pentru reglementarea AI.

Radu Butum- delegat permanent al Uniunii Europene la UNESCO. El va vorbi în fața publicului despre capacitatea tehnologiei, în special a inteligenței artificiale (AI), de a sprijini acțiunile de mediu pentru un viitor sustenabil în care atât mediul de business cât și întreaga societate să prospere.

Marco Leto Barone – manager senior privind politicile de date și Inteligentă Artificială din cadrul Consiliului Industriei, Tehnologiei și Informației Bruxelles (ITI), care va vorbi despre guvernanța globală a AI și viitorul pieței muncii.

Ashley Casovan – director al Centrului de Guvernanță a Inteligenței Artificiale (IAPP) care va vorbi din experiența sa în implementarea politicilor AI în sectorul public din Canada.

Marine Boulot – vicepreședinte Improbable.io, care va sublinia impactul tehnologiei metaverse în dezvoltarea orașelor viitorului.

Cat de mare este nevoia oamenilor de afaceri de a maximiza rezultatele, în epoca vitezei, prin folosirea tehnologiei și cum vor merge mai departe businessurile lor în contextul noilor reglementări? Cat de necesare sunt regulile clare cu privire la utilizarea AI în banking, administrație și sănătate pentru ca drepturile, identitatea și capacitatea individului să nu fie afectate?

La aceste întrebări vor răspunde speakerii în cadrul celor patru paneluri dedicate evenimentului : Tech Innovation for Human Elevation and Enhancement — Artificial

Intelligence, Tech for Financial Empowerment, Deep Tech Diving for Future Societies and Livable Cities, Tech for Healthcare and Wellbeing.

Evenimentul beneficiază de sprijinul:

Comisiei Europene, al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București, Ambasadei Israelului, BRCC și are ca parteneri din industrie: Garanti BBVA, Raiffeisen Bank și eMAG.

