Patru dintre agresorii jurnaliștilor bătuți în Suceava, reținuți

de Vladimir Ionescu , 18.9.2021

Patru dintre persoanele care au participat la agresarea unui activist de mediu și a doi jurnalişti, într-o pădure din Suceava, au fost reţinute pentru 24 de ore. Agresorii au vârste cuprinse între 24 si 44 de ani și sunt cercetaţi pentru “lovire sau alte violenţe” şi “purtare abuzivă”.

Cei patru bărbaţi au fost încarceraţi în Arestul IPJ Suceava și urmează să fie prezentaţi în fața instanței.

„În cursul acestei zile, polițiștii au document și probat activitatea infracțională a persoanelor implicate în agresarea, la data de 16.09.2021, a unui activist de mediu și a doi cameramani, pe raza unui ocol silvic privat, din zona comunei Panaci.

Peste 30 de polițiști din cadrul IGPR și IPJ Suceava au desfășurat activități investigative și de cercetare penală, în sistem integrat, fiind depuse diligențele necesare pentru exprimarea și obținerea calității procesuale a victimelor, dar și pentru probarea activității infracționale a persoanelor bănuite de comiterea faptelor.

Au fost identificate 12 persoane prezente când au fost agresați jurnaliștii.

Jurnaliștii care au fost bătuți făceau un documentar despre tăierile ilegale de pădure.

Mihai Dragolea, jurnalist agresat: „Dintr-o dată, când am mers lângă mașină, am văzut 20 de inși înarmați cu topoare și bâte, care direct ne-au asaltat fără discuție și au venit să ne zică că ne omoară, să nu mai filmăm. După aceea, m-am aruncat într-o râpă care se afla lângă, cu o vegetație densă, unde m-am ascuns și am început să sun la 112, fiindcă în momentele alea credeam că vom muri acolo și trebuia să vină poliția, că dacă nu, muream în următoarele 15-20 de minute”.

Două dintre cele trei victime au ajuns la spital. Polițiștii au confirmat că printre bărbații identificați ca agresori ai jurnaliștilor s-au aflat proprietarul pădurii și inginerul silvic.