Raport ONU – Foametea s-a înrăutățit în mod dramatic în pandemie

de Iulian Soare , 13.7.2021

Nivelul foametei și al malnutriției la nivel mondial s-a înrăutățit dramatic anul trecut, atrage atenția un raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU) publicat luni. Chiar dacă impactul pandemiei nu poate fi integral cuantificat, documentul estimează că aproximativ o zecime din populația globală – între 720 și 811 milioane de oameni – a fost subnutrită anul trecut.

Numărul celor care s-au confruntat cu foametea a crescut, astfel, cu 161 de milioane, față de 2019.

De asemenea, 12% din populația lumii, respectiv 928 de milioane de persoane, au trăit în insecuritate alimentară gravă, anul trecut, înregistrând un plus de 149 de milioane, față de anul anterior.

Ediția din acest an a raportului The State of Food Security and Nutrition in the World este prima evaluare globală de acest gen din perioada pandemiei.

Raportul este publicat în comun de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), de Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Programul Mondial pentru Alimentație al ONU (PAM) și de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

22% din copiii sub 5 ani de pe glob, afectați de malnutriție

Pentru 2020, se estimează că 22% (149 milioane) din copiii sub cinci ani care trăiau pe glob au fost afectați de subnutriție.

Insecuritatea alimentară, moderată sau severă, este în ușoară creștere, începând din 2014, iar estimatul pentru 2020 indică un plus mai mare decât suma creșterilor din cei cinci ani anteriori. În total, aproximativ 2,37 miliarde de oameni (adică circa 30% din populația globului) nu au avut acces adecvat la alimente, numărul fiind în creștere cu 320 de milioane de persoane, comparativ cu anul anterior, mai arată raportul.

Jumătate din totalul persoanelor subnutrite (418 milioane) trăiesc în Asia, peste o treime (282 milioane) în Africa și o proporție mai mică (60 de milioane) în America Latină și Caraibe. Creșterea cea mai mare este în Africa, unde 21% din populație este subnutrită, mai mult decât dublu față de orice altă regiune.

Situația va face imposibil ca lumea să își onoreze angajamentul de a pune capăt foametei până în 2030. Lumea se află într-un moment critic, nu numai pentru că trebuie să depășească provocări noi, ci și din cauza fragilității sistemelor alimentare, așa cum a fost ea dezvăluită în timpul pandemiei.