Reacții internaționale puternice față de bombardamentele rusești de vineri asupra Ucrainei: ONU, SUA, UK, UE, Polonia

Bombardamentele ruseşti masive ce au vizat Ucraina vineri dimineața şi au provocat moartea a cel puţin 30 de persoane și rănirea a peste 160 sunt „agresiuni îngrozitoare”, a declarat secretarul general adjunct al ONU Mohamed Khiari.

„Secretarul general condamnă fără echivoc, în termenii cei mai fermi, aceste atacuri îngrozitoare comise vineri împotriva unor oraşe şi sate din Ucraina”, a adăugat diplomatul ONU în cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, vineri, la New York, citat de AFP, agenție preluată de Agerpres.

Această vastă serie de lovituri asupra mai multor oraşe, printre care capitala Kiev, a distrus şcoli, o maternitate, precum şi instalaţii industriale, militare şi civile, potrivit autorităţilor ucrainene.

Polonia, membră NATO, a denunţat, la rândul său, o „încălcare” a spaţiului său aerian „de către o rachetă de croazieră rusească”.

Loviturile au declanşat o condamnare internaţională pe scară largă, preşedintele american Joe Biden cerând Congresului „să acţioneze fără întârziere” pentru a debloca un important nou pachet de ajutor pentru Kiev.

„Deplângem aceste tragice pierderi de vieţi omeneşti”, a declarat reprezentantul Statelor Unite în Consiliul de Securitate al ONU.

„Rusia a lansat 158 de drone şi rachete împotriva Ucrainei, dintre care 36 de drone Shahad şi 122 de rachete(…) Scopul preşedintelui rus Vladimir Putin rămâne neschimbat: urmăreşte să extermine Ucraina şi să-i subjuge poporul”, a adăugat diplomatul american.

Kievul a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate

La rândul său, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a atribuit bilanţul unei utilizări greşite a sistemelor ucrainene de apărare aeriană, care „a dus la moartea civililor”, a declarat el.

El a fluturat un cod QR făcând legătura cu o înregistrare video care, în opinia sa, arată blocuri de locuinţe avariate de apărarea antiaeriană ucraineană.

Şeful diplomaţiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a indicat pe reţeaua socială X (fostă Twitter) că, împreună cu peste 30 de ţări membre ale ONU, ţara sa a solicitat această reuniune de urgenţă preşedinţiei ecuadoriene a Consiliului de Securitate.

Marea Britanie a anunţat că va trimite „sute de rachete de apărare aeriană” în Ucraina

„Continuăm să fim alături de apărarea Ucrainei”, a postat pe X ministrul britanic al apărării, Grant Shapps. „Este motivul pentru care trimitem astăzi sute de rachete de apărare aeriană, pentru a realimenta sistemele de apărare aeriană britanice, deosebit de capabile să doboare dronele şi rachetele ruseşti cu o precizie incredibilă”, a adăugat el, fără a oferi alte detalii.

Shapps a calificat ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei drept „o încercare disperată şi zadarnică de a-şi recăpăta impulsul”, îndemnând „lumea liberă să se unească şi să îşi dubleze eforturile pentru ca Ucraina să obţină ceea ce are nevoie pentru a câştiga”.

Preşedintele Biden grăbeşte Congresul să aprobe asistenţa suplimentară pentru Ucraina

Preşedintele SUA, Joe Biden, a declarat că ultimul asalt aerian al Rusiei asupra Ucrainei – cel mai mare de la începutul invaziei la scară largă – reaminteşte care sunt intenţiile preşedintelui rus Vladimir Putin în această ţară. „Este un memento dur pentru lume că, după aproape doi ani din acest război devastator, obiectivul lui Putin rămâne neschimbat. El urmăreşte să nimicească Ucraina şi să-i subjuge poporul. El trebuie să fie oprit”, a declarat vineri Biden într-un comunicat citat de CNN.

Preşedintele american a profitat de ocazie pentru a cere din nou Congresului să aprobe asistenţa suplimentară pentru Ucraina, afirmând că sistemele de apărare furnizate de SUA au interceptat multe dintre dronele şi rachetele ruseşti lansate vineri.

„Poporul american poate fi mândru de vieţile pe care am ajutat să le salvăm şi de sprijinul pe care l-am acordat Ucrainei în timp ce aceasta îşi apără poporul, libertatea şi independenţa”, a transmis el. „Dar, dacă Congresul nu ia măsuri urgente în noul an, nu vom putea continua să trimitem armele şi sistemele vitale de apărare aeriană de care Ucraina are nevoie pentru a-şi proteja poporul”, a punctat şeful Casei Albe.

Biden a solicitat aproape 60 de miliarde de dolari pentru un nou pachet de asistenţă pentru Ucraina, dar finanţarea a fost blocată pe fondul negocierilor privind înăsprirea regulilor de imigrare din SUA. Legislatorii au plecat în vacanţă fără a ajunge la un acord asupra noii finanţări.

În declaraţia sa, Biden a încercat să sublinieze ramificaţiile globale ale luptei din Ucraina: „Miza acestei lupte se extinde mult dincolo de Ucraina”, arată el. „Ele afectează întreaga alianţă NATO, securitatea Europei şi viitorul relaţiei transatlantice”, a spus preşedintele american.

Ploaie de rachete rusești în toată Ucraina – blocuri e locuințe lovite de armata rusă

Trei persoane au fost rănite într-un atac la Konotop, în regiunea Sumî, unde un bloc de locuinţe a fost lovit, potrivit administraţiei militare locale.

La Odesa, un bloc de locuinţe a fost, de asemenea, avariat în urma unei lovituri din timpul nopţii, dar incendiul care a rezultat a fost rapid pus sub control, a declarat primarul oraşului, Hennadi Truhanov.

Oraşul Harkov a fost vizat de cel puţin zece lovituri, atacurile venind în două valuri, dar până în prezent nu au fost raportate victime, potrivit şefului administraţiei militare a regiunii, Oleh Sînehubov. Primarul din Harkov, Ihor Terehov, a declarat că loviturile au fost efectuate cu rachete S-300 şi X-22 şi că acestea au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru transportul public.

În Liov, oraş din vestul ţării mai puţin vizat, primarul Andri Sadovi a raportat două lovituri în cadrul unui atac efectuat de un total de zece drone Shahed în regiune. Oficialul s-a referit la „un incendiu într-o instalaţie crucială”, fără a da alte detalii.

****