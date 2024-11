Numărul investitorilor în fondurile deschise a depășit 755.000 în T3, cu 200.000 mai mult decât anul trecut

Peste 755.000 de persoane erau investitori în fondurile deschise de investiţii din România, în trimestrul III din acest an, cu 200.000 mai mulți, faţă de aceeaşi perioadă din 2023. Activele în administrare au ajuns la aproape 26 de miliarde de lei, a declarat, marţi, preşedintele Asociaţie Administratorilor de Fonduri (AAF), Horia Gusta.

„Astăzi, sunt peste 755.000 de investitori în fondurile deschise de investiţii din România, cu mai mult de 200.000 de oameni faţă de acum un an, pe timpul acesta, şi cu active în administrare de aproape 26 de miliarde de lei, adică cinci miliarde şi ceva de euro, date istorice din perspectiva fondurilor deschise de investiţii. Reţineţi că există şi categoria de fonduri de investiţii alternative care e o categorie de fonduri ce nu este la îndemâna oricui. Aceste fonduri deschise de investiţii sunt la îndemâna tuturor, adică puteţi intra şi ieşi din ele în orice moment”, a spus Ionuț Hotca, citat de Agerpres.

La rândul său, directorul executiv al AAF, Jan Pricop, a subliniat faptul că piaţa fondurilor de investiţii din România a crescut, în trimestrul III din acest an faţă de perioada similară din 2023, până la valoarea de 46 de miliarde de lei.

„În prezent, suntem într-o perioadă de recuperare faţă de finalul anului 2022, în special pe segmentul fondurilor deschise de investiţii. Piaţa a ajuns, la finalul trimestrului trei al acestui an, la 46 de miliarde de lei, dintre care aproape 26 de miliarde active nete ale fondurilor deschise de investiţii. Trimestrial, faţă de anul trecut, avem o creştere de 37%, faţă de trimestrul precedent – T2 – avem o creştere de puţin peste 6%, cu activele segmentului de 26 de miliarde de lei, cu intrări în trimestrul trei de 1,27 miliarde de lei, care sunt cu peste 300% mai mari decât în acelaşi trimestru al anului 2023 (…) O altă creştere importantă, procentual, avem şi la nivelul fondurilor diversificate, de 52,4%. De asemenea, fondurile de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix au avut o creştere importantă, mai ales că au cea mai mare pondere procentuală din total segment. Creşterea lor a fost de 24,4%, per total, iar creşterea la nivel de piaţă a fondurilor deschise a fost de 37% faţă de trimestrul III din anul 2023. (…) pe segmentul fondurilor descrise de investiţii, fondurile de acţiuni în acest moment reprezintă 25%. La nivel european, acest segment are o pondere de 33% , iar în Statele Unite de peste 55%. Cumva ne îndreptăm şi noi spre procentul european şi, cine ştie, poate cândva ne vom apropia şi de structura pieţei din Statele Unite”, a explicat Pricop.

Creștere cu 37% a numărului de investitori, într-un an

În ceea ce priveşte numărul de investitori, în evoluţie trimestrială, în România se înregistrează un plus de 37% de la un an la altul, cu o creştere notabilă de 74,2% la fondurile de investiţii în acţiuni, unde s-a depăşit borna de 100.000 de investitori, de la aproximativ 64.000, în trimestrul III din 2023.

„O altă creştere notabilă este la nivelul fondurilor de investiţii diversificate, unde avem un plus de 42% şi un număr total de peste 184.000 de investitori. Fondurile de obligaţiuni şi instrumentele cu venit fix au rămas populare. Avem un număr de aproape 279.000 de investitori. Aici ar mai fi de notat o creştere absolută, la nivelul fondurilor diversificate, cu un plus de peste 54.000 de investitori, aproape 48.000 de investitori în plus faţă de anul trecut la fondurile de acţiuni, iar la alte fonduri avem un plus de peste 71.000 de investitori. În ceea ce priveşte subscrierile nete trimestriale, se observă o scădere faţă de trimestru II din 2024, dar în acelaşi timp se observă că, faţă de trimestrul III al anului 2023, avem subscrieri nete de patru ori mai mari, de 1,27 de miliarde de lei.

BVB şi Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF) au organizat, marţi, o dezbatere despre performanţa fondurilor de investiţii, la finalul trimestrului al treilea din 2024, şi care sunt perspectivele pentru anul 2025.

