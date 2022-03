Noi proteste în Rusia împotriva războiului. Mii de arestări. Patriarhul Kirill ”luptă” alături de Putin

Peste 2.500 de persoane au fost arestate la protestele de duminică din 49 de orașe din Rusia împotriva invaziei Ucrainei decisă de Vladimir Putin, potrivit unui grup independent de monitorizare a protestelor cu sediul în Rusia.

Mii de protestatari au scandat „Nu războiului!” și „Să-ți fie rușine!”, potrivit videoclipurilor postate pe rețelele de socializare de activiști și bloggeri din opoziție. Grupul de monitorizare a protestelor OVD-Info a declarat că 2.502 de persoane au fost arestate, potrivit Reuters.

Agenția de presă rusă RIA a declarat că Piața Manezhnaya din Moscova, învecinată cu Kremlinul, a fost „eliberată” de către polițiști, care i-au arestat pe unii participanți la un protest neautorizat împotriva operațiunii militare din Ucraina.

Zeci de protestatari din orașul Ural Ekaterinburg au fost reținuți. Un protestatar de acolo a fost bătut la pământ de poliție, îmbrăcat în echipament de revoltă. O pictură murală din oraș care îl arată pe președintele Vladimir Putin a fost alterată.

Reuters nu a putut verifica în mod independent filmările și fotografiile de pe rețelele de socializare sau să contacteze Ministerul de Interne al Rusiei pentru comentarii.

Opresiune completă, proteste tot mai mari

„Opresiunea este completă (The screws are being fully tightened)– în esență asistăm la cenzură militară”, a declarat Maria Kuznetsova, purtătoarea de cuvânt a OVD-Info, pentru Reuters prin telefon de la Tbilisi.

„Astăzi proteste destul de mari, chiar și în orașele din Siberia, unde am văzut doar rar un asemenea număr de arestări”.

Ministerul a avertizat sâmbătă că orice încercare de a organiza proteste neautorizate va fi împiedicată, iar organizatorii ar trebui să răspundă. Nu a publicat date despre arestări.

Poliția a folosit difuzoare pentru a spune unui mic grup de protestatari din Khabarovsk: „Stimați cetățeni, participați la un eveniment public neautorizat. Vă cerem să vă dispersați”.

Unele mass-media ruse controlate de stat au publicat scurte relatări despre proteste.

Sprijinul patriarhului Kirill pentru Putin

RIA a arătat, de asemenea, imagini cu ceea ce păreau a fi susținători ai Kremlinului care conduceau de-a lungul digului din Moscova cu steaguri rusești și afișând marcajele „Z” și „V” folosite de forțele ruse pe tancurile care operează în Ucraina.

Patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, a spus că valorile rusești sunt testate de Occident, care oferă doar consum excesiv și iluzia libertății.

Putin, liderul suprem al Rusiei din 1999, numește invazia, lansată la 24 februarie, o „operație militară specială”. El spune că are ca scop apărarea comunităților rusofone din Ucraina împotriva persecuției și împiedicarea Statelor Unite să folosească Ucraina pentru a amenința Rusia.

Occidentul consideră argumentele lui Putin drept un pretext fără temei pentru război și a impus sancțiuni care au ca scop paralizarea economiei ruse. Statele Unite, Marea Britanie și alți membri ai NATO au furnizat arme Ucrainei.

Alexei Navalnîi, criticul încarcerat al regimului de la Kremlin, a cerut proteste duminică în Rusia și în restul lumii împotriva invaziei.

Proteste și în Kazahstan

Aproximativ 2.000 de persoane au participat la un protest împotriva războiului în cel mai mare oraș al Kazahstanului, Almaty, potrivit videoclipurilor postate pe rețelele de socializare. Reuters nu a putut verifica în mod independent postările.

Mulțimea a strigat sloganuri precum „Nu războiului!” și obscenități îndreptate către Putin în timp ce flutura steaguri ucrainene.



Baloane albastre și galbene au fost așezate în mâna unei statui a lui Lenin care se înălța deasupra pieței unde a avut loc mitingul.

Agenția de sondaj de stat rusă VTsIOM a declarat că ratingul de aprobare al lui Putin a crescut cu 6 puncte procentuale, până la 70% în săptămâna până pe 27 februarie. FOM, care oferă cercetări pentru Kremlin, a declarat că ratingul său a crescut cu 7 puncte procentuale, până la 71% în aceeași perioadă.