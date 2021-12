Nicu Ștefănuță, raportor general pentru bugetul UE 2023

După cinci ani, România are încă un raportor general pentru bugetul UE pe anul 2023, în persoana europarlamentarul USR (Renew Europe) Nicu Ștefănuță, scrie Hotnews.

Siegfried Mureșan a fost, în 2016, primul eurodeputat român numit din partea Parlamentului European în funcția de raportor pentru Bugetul UE.



„Este o victorie uriașă și o onoare de a lucra pe unul dintre cele mai importante dosare pe care un europarlamentar poate să lucreze! Este nu numai o onoare, dar și o responsabilitate majoră de a negocia bugetul Uniunii, mai ales în aceste vremuri când, pentru multe țări, banii europeni sunt soluția pentru a ieși din criză și pentru a face investitiții publice”, a declarat europarlamentarul Nicu Ștefănuță după numire.

„România are ca aliat Uniunea Europeană și, în următorii ani, are un potențial enorm de dezvoltare: să-și transforme infrastructura, administrația, să aducă noi locuri de muncă bine plătite. Bugetul Uniunii Europene este despre banii tuturor contribuabililor europeni care trebuie să fie cheltuiți într-un mod cinstit, transparent și eficient”, a adăugat vicepreședintele USR-PLUS.



Este așteptat ca bugetul prevăzut pentru 2023 să sprijine redresarea rapidă a economiei blocului comunitar după pandemia de Covid-19, fiind anul în care țările membre vor primi cei mai mulți bani din istoria UE: peste 300 de miliarde de euro. Nicu Ștefănuță este membru al Uniunii Salvați România și a fost ales europarlamentar pe lista Alianței USR- PLUS în 26 mai 2019.