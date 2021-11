Negocierile: discuțiile tehnice – ”extrem de constructive”. Discuțiile politice așteaptă să fie deblocate de Cotroceni

PNL, PSD și UDMR au convenit joi asupra principiului că pensiile, salariile și alocațiile trebuie să crească, dar nu s-au înțeles exact cu cât și de la ce dată.

După ce specialiștii în domeniu au negociat problema, declarațiile au fost armonioase.

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a descris discuțiile drept ”extrem de constructive”.

”Am căzut de acord pe multe puncte de vedere, (…) pe tot ce înseamnă măsura ocupării, măsuri de protecţie socială. Am ajuns de acord şi pe principiul că trebuie să majorăm veniturile oamenilor, atât alocaţiile, cât şi salariul minim, salariile şi pensiile. (…) Noi am propus 11%, (…) am justificat de ce 11%, am făcut acel calcul cu inflaţia şi cu tot ce s-a întâmplat în ultimul an cu creşterea de preţuri”, spune Budăi.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a confirmat: ”PNL susţine majorări de venituri. (…) Avem calculate diferite tipuri de impact bugetar şi, în funcţie de veniturile pe care le vom avea la dispoziţie, stabilim procentul exact. Şi eu am declarat că facem proiecţii la Ministerul Muncii pentru indexări de pensii între 6 şi 12%, majorarea alocaţiilor este deja pregătită şi bugetată în proiectele pe care le avem. Sunt majorări pe care noi le avem în vedere, urmează să anunţăm exact procentul. (…) Avem şi decizie luată deja de a creşte salariul minim începând cu 1 ianuarie”.

Colegul de la Finanțe, Dan Vîlceanu, pare ceva mai rezervat. „Mi-aş dori ca toate părţile implicate în aceste discuţii, mai ales în discuţiile politice, să înţeleagă faptul că, da, politic, ai un câştig atunci când vii cu asemenea propuneri, sunt propuneri populare, ca să nu zic populiste. Dar şi economia şi bugetul trebuie să-şi poată permite să plătească aceste sume. Cred că ar trebui să privim cu prudenţă ce se va întâmpla pe viitor şi să fim pregătiţi să facem faţă tuturor provocărilor”, a spus Dan Vâlceanu.

Intrate în a doua zi de negocieri oficiale pe programul de guvernare, PNL, PSD și UDMR au ajuns la acorduri- arată declarații convergente făcute în timpul serii de joi- pe capitolele Sănătate, Cultură, Apărare, Externe.

Neînțelegerile persistă însă în privinţa majorărilor de venituri bugetare (introducerii de noi taxe) şi în privinţa modului în care va fi ales premierul acestei alianţe politice.

Ultima chestiune va fi probabil soluționată vineri, când Marcel Ciolacu, Florin Cîţu şi Kelemen Hunor vor discuta cu preşedintele Klaus Iohannis, şeful statului urmând să ofere indicații în legătură cu persoana pe care o va desemna să conducă noua construcţie politică.



De numele premierului se leagă repartizarea portofoliilor în noul guvern. Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spunea joi că mandatul clar este ca PNL să dea premierul, că decizia PNL este ca preşedintele partidului să fie premier, dar că desemnarea ”este atributul președintelui Iohannis, iar partidul nu se va bloca într-un nume”.

Tot până vineri ar trebui finalizate, prin simplă decizie politică, și elementele din programul de guvernare la care nu s-a ajuns la un acord. Partidele din noua coaliție nu se înţeleg deocamdată pe procentele de majorare a salariilor, pensiilor şi alocaţiilor, dacă să introducă noi taxe ( vezi propunerea PSD de introducere a impozitului pe lux), dacă să fie înființat Ministerul Familiei și dacă poate fi renegociat PNRR.