„Nabucco”, „La Bohème”, „Raymonda” și „La Traviata”, în ultima săptămână din aprilie pe scena ONB

Ultima săptămână a lunii aprilie aduce pe scena Operei Naționale București titluri de operă și balet din repertoriul clasic universal precum „Nabucco” de Giuseppe Verdi, „La Bohème” de Giacomo Puccini, „Raymonda” de Alexander Glazunov și „La Traviata” de Giuseppe Verdi, dar și o seară de lieduri intitulată „Moşteniri muzicale” închinată compozitorului Marțian Negrea.

Miercuri, 26 aprilie, ora 18:30, vă propunem o seară de lieduri „Moşteniri muzicale – Marțian Negrea”. Evenimentul va readuce în atenția publicului lieduri și muzică instrumentală din cele mai importante creații ale compozitorului Marțian Negrea. Vor interpreta soliștii Operei Naționale București: Marta Sandu Ofrim, Cristina Maria Oltean, Sorana Negrea, Andrei Petre, Alexandru Constantin și Damian Vlad, acompaniați de pianistele operei bucureștene Luminița Berariu și Ioana Maxim. Totodată, seara va fi completată prin prezența interpreților Mircea Lazăr – Vioara I, Cătălina Cîrciu – Vioara a II-a, Cătălina Filipescu – Violă, Andreea Țimiraș – Violoncel, Nicole Amzulescu – Flaut, Ionela Brădean –Harpă, Ștefan Voinic – Clarinet. Conceptul regizoral poartă semnătura Claudiei Machedon.

Născut la Sibiu în anul 1893, Marțian Negrea și-a început studiile la Seminarul Andreian din oraşul natal, unde l-a avut printre dascăli pe compozitorul şi dirijorul Timotei Popovici. După încheierea primului război mondial, a devenit student la Akademie für Musik und darstellende Kunst din Viena, unde a luat contact cu marea tradiție muzicală germană, dar şi cu tendințele postromantice ale vremii, trăsături specifice limbajului componistic de mai târziu. Reîntors în țară, compozitorul a desfăşurat o activitate didactică bogată, ca profesor de armonie, polifonie şi compoziție, atât la Conservatorul din Cluj (1921-1941), cât şi la cel bucureştean (1941-1963). Din punct de vedere al activității componistice, Marțian Negrea, stins din viață în anul 1973, s-a impus în istoria muzicii drept un important reprezentant al şcolii muzicale româneşti, el reuşind să combine în lucrările sale elemente specifice gândirii impresioniste franceze şi neoromantismului german cu cele care caracterizează melosul popular românesc.

Joi, 27 aprilie, ora 18:30, vă așteptăm la spectacolul cu opera „Nabucco” de Giuseppe Verdi. La pupitrul dirijoral se va afla în calitate de invitat maestrul Ayyub Guliyev, dirijor-șef și director muzical al Teatrului de Stat de Operă și Balet din Azerbaidjan. Unul dintre cei mai apreciați dirijori azeri ai generației sale, Ayyub Guliyev a câștigat multiple premii și titluri naționale, inclusiv Premiul Fundației Azerbaijan „Prietenii Culturii” pentru „Cel mai bun muzician al anului”, Premiul pentru cea mai bună realizare a anului 2019, titlul de Artist emerit al Republicii Azerbaidjan (2017) și Premiul de Stat anual al Președintelui pentru muzicieni. Ayyub Guliyev este în prezent profesor asociat în cadrul departamentului de dirijat al Academiei de Muzică din Baku. Cariera profesională l-a condus pe Guliyev în Europa, SUA și Asia, dirijând orchestre precum: Royal Philharmonic Orchestra, Moscow Philharmonic Orchestra, Russian National Orchestra, Lamoureux Symphony Orchestra, Wiener Kammerorchester, Toscanini Philharmonic, Sichuan and Kunming Philharmonic Orchestras (China), St Petersburg State Symphony Orchestra, Petersburg State Capella Symphony orchestra, Baku, Astana, Kaliningrad, Zagreb and Moldova Philharmonics, Slovak Philharmonic Orchestra, Slovak Chamber Orchestra, Hungarian National Symphony Orchestra, Turkey Presidential, Kirgizia and Lithuania State Symphony Orchestras, the Athens Orchestra, Baltic Sea Philharmoniс, Hermitage orchestra St.-Petersburg, etc.

Pentru această producție, regretatul regizor Hero Lupescu, unul dintre cei mai apreciați creatori de spectacole din istoria teatrului liric românesc, obișnuit să lucreze cu ansambluri mari, a reușit să dea o personalitatea deosebită Corului, transformându-l într-un singur personaj, la fel cum era perceput rolul său în teatrul antic. Astfel, Corul sau vocea unui popor subjugat, execută simultan aceleași mișcări, ca o singură ființă, are aceleași aspirații și sentimente ca o personalitate distinctă. Pe de altă parte, soliștii ca reprezentanți ai ideilor pe care le transmite opera, sunt în majoritatea timpului statici, ca niște statui impunătoare, ca niște măști care declamă, ca niște mașinării simțitoare. Cadrul scenografic creat de George Doroșenco, deși alcătuit din elemente de decor simple, dar uriașe, exprimă megalomania personajului principal, temutul rege Nabucodonosor.

Vineri, 28 aprilie, ora 18:30, vă invităm la spectacolul cu opera „La Bohème” de Giacomo Puccini. Spectacolul de pe scena Operei Naționale București este construit ca o frescă de epocă, dar fără a respecta perioada în care au plasat acțiunea libretiștii, adică prima jumătate a secolului XIX- lea. Convins de faptul că, pentru această operă, Puccini s-a inspirat din propriile experiențe ale anilor săi de studenție, regizorul Ionel Pantea și echipa sa de creație au mutat acțiunea peste câteva decenii, către finalul secolului, în Parisul anilor 1880-1890.

Astfel, scenografii Ștefan Caragiu și Liliana Cenean au recreat cu fidelitate atmosfera Cartierului Latin din această perioadă, cu celebra cafenea „Momus” și vânzătorii ambulanți de pe străzile orașului, imaginea unei mansarde întunecate, adăpost pentru artiștii vremii, zorii unei zile aproape de bariera Parisului etc. Practic, spectacolul este o producție tradițională de operă, cu accent pe adevărul istoric și pe interpretarea personajelor, așa cum le-au dorit autorii. Personajele din „La Bohème” retrăiesc astfel pe scena Operei Naționale București realitatea crudă dată de statutul tinerilor artiști în epoca lui Puccini, dar din care ei reușesc să evadeze uneori prin creație, iubire și vis.

Sâmbătă, 29 aprilie, ora 18:30, cu ocazia Zilei Internaționale a Dansului, vă invităm la spectacolul de balet „Raymonda” de Alexander Glazunov, în regia și coregrafia lui Maki Asami, adaptare după Marius Petipa. „Raymonda” este un balet captivant, care urmărește povestea unei tinere nobile care trebuie să aleagă între datoria ei de a se căsători și dragostea pentru un cavaler curajos. Cu o coregrafie uimitoare, costume elaborate și partitura încântătoare a lui Ceaikovski, Raymonda duce publicul într-o călătorie prin Ungaria medievală, unde lupta aprigă între creștinism și islam continuă. Tânăra trăiește un destin despre înșelăciune, trădare și ispite, în timp ce încearcă să rămână fidelă inimii sale și marii iubiri.

Duminică, 30 aprilie, ora 18:30, sunteți așteptați la spectacolul de operă „La Traviata” de Giuseppe Verdi. Compozitorul a văzut în „Dama cu camelii” o poveste cu un mare potenţial muzical, care prezenta interes spectatorilor. A scris muzica pentru opera pe care a numit-o mai târziu „La Traviata”, libretul aparţinând lui Francesco Maria Piave, după romanul lui Alexandre Dumas-fiul. Premiera a avut loc la Veneţia pe scena Teatrului La Fenice în data de 6 martie 1853 și de atunci publicul spectator a aplaudat și ovaționat fiecare reprezentație de pe mapamond.

