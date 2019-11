Mugur Isarescu: BNR caută împreună cu Guvernul soluţii viabile la dezechilibrele macro

de Adrian N Ionescu , 6.11.2019

Presiunile inflaţioniste persistă, în ciuda scăderii din ultima perioadă. Deficitul bugetar şi deficitele externe sunt îngrijorătoare şi Banca Naţională nu-şi va modifica politica monteră, potrivit guvernatorului băncii centrale, Mugur Isărescu.

„Nu văd inflaţia coborând spre 2,5% şi nu cred că ne vom schimba politica monetară, având în vedere paradigma dobânzilor negative în Europa”, a spus Mugur Isărescu, după ședința de politică monetară a consiliului de administraţie al BNR.

Deficitul de cont curent este mare, „singular în Europa”, chiar dacă nu la nivelul de dinainte de criza din 2009 şi „nu avem de gând să-l influenţăm în sens negativ”, a mai spus guvernatorul BNR.

De asemenea, deficitul bugetar este îngrijorător. „Suntem îngrijorați dar asta nu înseamnă că suntem speriați”, a precizat Mugur Isărescu. BNR se așteaptă la „discuţii constructive cu Ministerul de Finanţe, cu noul ministru de Finanţe, cu Guvernul”.

„Am avut deja consultări cu Consiliul Fiscal. Nu ne-am schimbat poziţia. Poziţia noastră am spus-o şi în engleză pentru agenţiile străine “contain and gradual adjust”. Deci nu ne repezim în majorări de impozite sau în măsuri din acestea brutale care să afecteze creşterea economică pentru că dacă am face aşa vom continua, de fapt, politica prociclică”, a explicat guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR consideră că evoluţia leului a fost mai stabilă decât a forintului maghiar sau a zlotului polonez, „care s-au mişcat cu 3%, în timp ce leul a fluctuat cu 1% în ultima lună”.

Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an, „concomitent cu păstrarea controlului strict asupra lichidității de pe piața monetară”.

Totodată, au fost menținute: la 1,50% pe an a rata dobânzii pentru facilitatea de depozit și la 3,50% pe an a rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard), ca și nivelurile ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Argumentele administratorilor BNR