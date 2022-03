Moment istoric și pentru România: Republica Moldova a semnat cererea de aderare la UE

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a anunțat joi seară că a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană.

„Cetățenii Republicii Moldova demonstrează lumii că sunt un popor matur. Am demonstrat-o atunci când nu am permis tiraniei să se instaleze în țara noastră, am arătat că vom trăi ddupă reguli, și acum în zilele războiului din Ucraina rămânem maturi și oferim ajutor vecinilor noștri care fug de năpastă. Unele decizii au nevoie de timp de cumpăniri. Maturizarea ne-a luat 30 de ani. Acum cu lecțiile învățate noi suntem gata să ne asigurăm responsabilitate pentru viitorul nostru”, a declarat Maia Sandu, citată de Radio Chișinău.

O cerere similară de aderare a fost depusă joi și de Georgiei. Ucraina, aflată în plin război cu Rusia, a fost prima țară din Parteneriatul Estic care a semnat luni o cerere prin care solicită aderarea la Uniunea Europeană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene să lanseze o procedură specială în beneficiul Kievului, în contextul invaziei ruse.

Moldova, Georgia și Ucraina sunt parte a Parteneriatului Estic UE, program de asistență economică și politică în schimbul implementării unor reforme lansat în 2009.

După cererea semnată de Ucraina, președintele Consiliului European, Charles Michel, anunța că Uniunea Europeană va trebui să analizeze serios cererea Ucrainei de a adera la blocul comunitar și să răspundă la cererea „legitimă” a Kievului.



După demersurile de joi ale Georgiei și Republicii Moldova, Consiliul va discuta toate aceste trei solicitări.

După aceste alegeri strategice, Moldova și Georgia riscă să experimenteze presiuni interne încurajate de Rusia și provocări militare, amândouă statele având teritorii ocupate de armatele rusești.