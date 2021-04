Ministrul Ghinea: România va depune PNRR la Comisie pe 31 mai

de Vladimir Ionescu , 26.4.2021

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunţat luni că România va depune Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pe 31 mai.

“În discuţia cu preşedintele, cu domnul Orban, cu domnul prim-ministru şi cei doi vicepremieri am convenit ca mâine, în întâlnirea pe care o să o am cu vicepreşedintele Verstager al Comisiei Europene, să mergem pe calendarul de depunere pentru 31 mai pentru PNRR”, a declarat ministrul Cristian Ghinea, la Parlament.

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Cristian Ghinea a participat luni la şedinţa de lucru convocată de preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

La reuniune au participat şi premierul Florin Cîţu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, vicepremierii Dan Barna şi Kelemen Hunor. La final, Dan Barna a precizat:

”Suntem după prima etapă de consultări ulterior acordului politic intern pe PNRR. Avem primul feed-back al Comisiei. O parte dintre componente sunt considerate foarte bune, mature și se vor regăsi cu siguranță în forma finală a programului. Alte componente, și acesta a fost și sub întâlnirii de la Cotroceni, am trecut în revistă programul și calendarul pentru a ajunge la o formulă în care să se potrivească în acea anvelopă de 29 de miliarde – știți că noi am depus proiecte în valoare totală de 41 de miliarde… În această situație e firesc că pe anumite componente să ai discuții, și asta se întâmplă în această perioadă.”

Cristian Ghinea: Nu s-a respins nimic. Comisia are și observații de natură politică în aceea ce privește finanțarea infrastructurii

Ministrul Cristian Ghinea a insistat asupra caracterului informal al tuturor discuțiilor de la Bruxelles și a precizat că anumite observații ale Comisiei sunt de natură tehnică, altele de natură politică. El a dat exemplul alocărilor propuse pentru infrastructura rutieră pentru a exemplifica natura politică a observațiilor, însă a insistat: ”Continuăm discuțiile pe toate componentele”.

Declarațiile lui Cristian Ghinea:

”Vreau să fie clare câteva lucruri: CE are genul acesta de dialog cu toate statele membre. Un singur stat a depus până acum forma finală a PNRR, pariul meu e că vom avea mai multe state care depun după termenul recomandat decât cele care depun înainte.

În urma discuției cu președintele, cu liderii partidelor din coaliție, am convenit să mergem cu un calendar de depunere până la 31 mai.

Nu s-a greșit nimic. E o distanță foarte mare pe care trebuie să o recuperăm de capacitate administrativă, de capacitate de a depune proiecte și am făcut eforturi foarte mari, fabuloase, în aceste 3 luni, împreună cu echipa din minister și cu ministerele de linie. Atenție- componentele nu se scriu la Ministyerul Investițiilor și Proiectelor Europene, componentele se scriu la ministerele de linie, apoi sunt îmbunătățite, sumt timise la Comisie, se primește feed-back și așa mai departe. Nu e niciun motiv de îngrijorare, doar PSD vrea să puncteze la isterie.

Eu sunt mulțumit că avem componentele de Educație, Sănătate, Infrastructură de transport, de Păduri, care sunt apreciate de Comisie și aproape că am bătut palma, și sunt și alte componente la care trebuie să mai muncim foarte mult ca să convingem Comisia Europeană. Sunt unele probleme tehnice, sunt unele probleme politice. De pildă: autostrăzile, alocarea de peste 4 miliarde pentru autostrăzi este considerată o problemă politică. În sensul în care Comisia nu ar trebui să aibă o părăre despre mărimea alocării, Comisia ar trebui să aibe observații tehnice pe această chestiune. Apelul meu, către domul Ciolacu, către PSD, este să nu mai submineze negocierile dure pe care le avem cu Comisia Europeană.

Revenind. Nimic nu a fost respins pentru că nimic nu a fost depus oficial. Sunt discuții tehnice pe diverse componente. Evaluarea va începe după momentul depunerii. Imediat ce batem palma cu Comisia Europeană vom prezenta PNRR în Parlament.”