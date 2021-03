Ministrul Educației: Nu se coboară ștacheta examenelor naționale, ci se adaptează

Mai puţin de jumătate din elevii claselor terminale au participat, în semestrul II, la orele cu prezență fizică, a declarat luni seara ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, în contextul polemicilor purtate cu Ministerul Sănătății privind acceptarea ca acești elevi să continue acest format chiar și în scenariul roșu.

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a susținut că tematica examenelor naționale de anul acesta va fi adaptată condițiilor speciale în care s-au desfășurat cursurile, dar nu va fi coborât gradul de dificultate.

Examenele se vor desfășura față în față, chiar și în școlile din localitățile aflate în scenariul roșu, întrucât va fi adoptat un act normativ cu derogările necesare, a mai declarat ministrul Cîmpeanu: “Dacă în perioada examenelor naționale vom avea localități carantinate, am inițiat deja discuțiile cu CNSU în vederea obținerii unei derogări, excepții, cu respectarea accentuată a regulilor de protecție sanitară dar care să permită elevilor să susțină Evaluarea Națională sau Bacalaureatul, pentru că sunt examene esențiale, determinante pentru viitorul fiecărui elev”.

Ministrul Educaţiei şi cel al Sănătăţii au ajuns recent la un compromis și au emis un ordin comun prin care prezenţa elevilor din clasele terminale este permisă în localităţile aflate în scenariul roşu doar la jumătate din capacitate, respectiv maxim 15 elevi la clasele de gimnaziu şi 19 elevi pentru cele de liceu.

Pentru a se ajunge la această concesie din partea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, Sorin Cîmpeanu a trebuit să accepte formatul hibrid, cu jumătate din elevi la clasă și jumătate online, deși varianta a fost considerată ieficientă după experiența primului semestru. Oricum, a explicat acesta, la clase au participat sub jumătate din elevi, în semestrul II, când s-au redeschis școlile.

„Experienţa ne-a arătat, în primele patru săptămâni de la începerea semestrului II cu prezenţă fizică, în data de 8 februarie, că elevii claselor terminale au avut o prezenţă medie sub jumătate. Mai ales elevii claselor a XII-a”, a precizat ministrul Educaţiei, la Digi24.

Atunci când va fi depăşit plafonul de 50%, o soluţie va fi scenariul hibrid, cu participarea alternativă a elevilor dintr-o clasă la orele faţă în faţă.

„Dacă mă întrebaţi de ce este posibil ca într-o şcoală care se găseşte în scenariu roşu, pe acelaşi palier, două săli de clasă, vecine, identice ca suprafaţă, în prima sală de clasă elevii de clasa a IV-a pot veni cu efective întregi şi e foarte bine că pot vei cu efective întregi şi în sala de lângă, în acelaşi interval orar, elevii de clasa a VIII-a trebuie înjumătăţiţi, nu pot să vă răspund la această întrebare. Mai ales că au şi evaluare naţională, evaluare naţională care este un examen definitoriu pentru viitorul oricărui elev”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

În ceea ce privește examenele naționale din acest an, ministrul Cîmpeanu a susținut că ștacheta nu va fi coborâtă, ci doar va fi adaptată tematica, pentru că în online nu a fost acoperită toată materia:

Nu se coboară ștacheta, se adaptează tematica la specificul acestui an. Nu se coboară gradul de dificultate, însă se triază materia, pentru că dacă nu am face acest lucru ar înseamna că am negat ceea ce s-a întâmplat, ceea ce vedem cu toții.

Acest an școlar nu a fost normal. Predarea online, în orice situație, în orice stat generează pierderi. Nu este normal ca elevii să deconteze aceste pierderi, pentru că noi nu am fost pregătiți – avem și noi circumstanțe atenuante – să asigurăm o predare așa cum se cuvine elevilor. O spun cu toată răspunderea.