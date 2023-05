Marius Hărătău (Factory 4.0) despre digitalizare: ”Avem o orchestră bună care nu are dirijor”

Fondator și CEO al Factory 4.0, Marius Hărătău consideră că tehnologia ”s-a democratizat”, deci nu mai e un diferențiator, iar în aceste momente diferențiatorul major este dat de competența și de strategie.

Or la acest ultim capitol el consideră că România are probleme. ”România, dacă discutăm individual, are toate competențele – avem companii, avem resurse, avem expertiză de cea mai înaltă calitate. Dar toate astea sunt ca o orchestră bună care nu are dirijor. Ne lipsește o strategie”, a declarat Marius Hărătău marți, la la conferința CursDeGuvernare ”Monitorul digitalizării și ecosistemul IT din România”, organizată la Palatul Parlamentului

”Fără o strategie cheltuim resurse, dar nu apar și rezultate”

”Din experiența altora am învățat că totul trebuie structurat foarte bine, și nu doar structurat, ci și foarte bine comunicat. Transformarea digitală este un proces care implică managementul schimbării, iar schimbarea, știm prea bine, nu se întâmplă foarte ușor, necesită ghidare, leardership și viziune. (…) Revin la ideea de plan și strategie. Fără astea se cheltuie resurse și energii, dar fără să apară un rezultat așteptat. Cum spuneam, suntem o orchestră care performează individual foarte bine, dar avem nevoie și de un dirijor”, a explicat CEO-ul Factory 4.0.

Mariu Hătărău spune că lucrurile sunt valabile nu doar la nivelul statului: ”La nivel de companie se întâmplă același lucru. Vorbim de transformare digitală, nu de digitalizare, care a început acum zeci de ani. Noi vorbim azi de coboți, roboți, IA, IOT. Despre asta ar trebui să discutăm și lucrurile nu trebuie să rămână la nivel de discurs teoretic, trebuie transpuse în limbaj comun și transformate în strategii operaționale. Înseamnă un ghid pe care eu, antreprenor, îl iau, mă ajută să mă poziționez corect, identific centre de competență unde pot să mă duc să testez tehnologii pe care să le aduc în companie.”

Acces la finanțare: o comparație cu țări dezvoltate

Participant la conferința CursDeGuvernare ”Monitorul digitalizării și ecosistemul IT din România”, organizată marți la Palatul Parlamentului, Marius Hărătău a afirmat:

”În alte țări, primul pas către a accesa orice formă de finanțare pentru digitalizare este să faci un curs, să înțelegi exact nevoia de transformare digitală. După ce finalizezi cursul primești un voucher pentru consultanță. Cu acesta te adresezi unui specialist care îți creează, folosind instrumentele pe care le-am menționat – noi am creat acest instrument de evaluare a maturității digitale – un road map. Tu îți alegi unde vrei să ajungi și vezi care e gap-ul pe care trebuie să îl umpli. Abia apoi primești dreptul de a aplica la linia de finanțare.

Cum se întâmplă la noi? Se lansează linia de finanțare, consultanții scriu proiectul fără să aibă expertiză în noile tehnologii, recomandă IMM-urilor să își cumpere laptopuri, telefoane mobile performante, server sau alte dispozitive. Asta nu e un mare avantaj, dacă un angajat folosește un laptop de 500 euro sau unul de 2.000, performanța lui rămâne aceeași. Toată experiența care există trebuie adusă în zona de strategie.

Noul tip de economie înseamnă integrare, nu mai e loc de acțiune individuală”.

